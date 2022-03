Mortal Kombat 12: Insider deutet Rückkehr eines alten Bekannten an

In den vergangenen Monaten wurden die Entwickler der NetherRealm Studios immer wieder mit einem möglichen „Mortal Kombat 12“ in Verbindung gebracht.

Während die Verantwortlichen des Studios zu den Gerüchten weiter schweigen, möchte ein bekannter Insider bereits mehr wissen. Wie „r00r“ berichtet, wird in „Mortal Kombat 12“ ein Charakter seine Rückkehr feiern, der in den vergangenen Jahren quasi komplett außen vor blieb. Die Rede ist von Reiko, einem gefürchteten General aus der Armee von Shao-Kahn. Seinen ersten Auftritt hatte Reiko in „Mortal Kombat 4“ aus dem Jahr 1997, während er zuletzt in „Mortal Kombat: Armageddon“ (2006) auftrat. Woher „r00r“ seine Informationen bezogen haben möchte, verriet er nicht.

Release für das Jahr 2023 angesetzt?

Stattdessen beendete er seinen Beitrag mit „Wir sehen uns im nächsten Jahr“, was dafür sprechen könnte, dass der Release von „Mortal Kombat 12“ noch bis 2023 auf sich warten lässt. Doch was spricht für die Glaubwürdigkeit des Insiders? Im Prinzip einiges, da „r00r“ seinerzeit mit diversen korrekten Leaks und Vorhersagen zu „Mortal Kombat 11“ auf sich aufmerksam machte. Gut denkbar also, dass er auch dieses Mal wieder richtig liegt.

Ende Januar sorgte niemand geringeres als NetherRealms Senior-Production-Manager Jonathan Andersen für Spekulationen, als er ein Foto seines Arbeitsplatzes postete. Auf seinem Bildschirm waren dabei zwei Ordner mit den Namen „MK12_Mast…“ beziehungsweise „Reptile“ zu sehen, was darauf schließen ließ, dass sich der neueste Ableger der beliebten Fighting-Titel-Reihe in der Tat in der Vollproduktion befindet.

Bestätigt wurde dahingehend aber noch nichts.

