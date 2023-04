Mortal Kombat 12: Ash Williams als Gast-Charakter? Das sagt Bruce Campbell

In der Vergangenheit wurde der "Tanz der Teufel"- beziehungsweise "Evil Dead"-Protagonist Ash Williams immer wieder mit einem Gast-Auftritt in der "Mortal Kombat"-Reihe in Verbindung gebracht. Gerüchte, zu denen Williams-Darsteller Bruce Campbell eine klare Meinung vertritt.

Die meisten unter euch werden sich sicherlich noch daran erinnern, dass „Mortal Kombat 11“ im Rahmen der Post-Launch-Unterstützung mit diversen Gast-Charakteren versehen wurde – darunter dem Joker oder John Rambo.

Darüber hinaus wurde der „Tanz der Teufel“- beziehungsweise „Evil Dead“-Protagonist Ash Williams immer wieder mit einem möglichen Auftritt im 2019 veröffentlichten Fighting-Titel in Verbindung gebracht. Nachdem aus dem erhofften Gast-Auftritt in „Mortal Kombat 11“ nichts wurde, kochen die Gerüchte um Ash Williams als Gast-Charakter angesichts der möglicherweise bevorstehenden Enthüllung von „Mortal Kombat 12“ erneut hoch.

Bruce Campbell, der Darsteller von Ash Williams, äußerte sich auf Nachfrage zu den Spekulationen um Ash Williams als Gast-Charakter und vertrat dabei einen klaren Standpunkt.

Campbell spricht sich für Evil Dead: The Game aus

Trotz der Tatsache, dass sich zahlreiche Fans über einen Auftritt von Ash Williams in der „Mortal Kombat“-Reihe freuen würden, hat Campell laut eigenen Angaben kein Interesse daran, diese Art von Crossover zu ermöglichen. Stattdessen würde er sich lieber um entsprechende Gast-Auftritte im asymmetrischen Multiplayer-Titel „Evil Dead: The Game“ bemühen. Als mögliche Beispiele nannte Campbell Horror-Ikonen wie Jason oder Freddy Krueger.

„Nein, ich möchte nicht, dass Ash in den Spielen anderer Leute auftaucht“, führte Campbell aus. „Stattdessen sollen andere Charaktere wie Freddy oder Jason im Spiel zu Evil Dead enthalten sein. Du solltest als Freddy spielen können. Du solltest in der Lage sein, als Jason zu spielen und dann Ash gegen diese Typen kämpfen zu lassen.“

„Das Videospielformat ist also viel einladender. Sie schließen einen separaten Deal ab, wie Sie an das Aussehen und den Charakter von Freddy kommen, und lassen die Spielefirma diese Deals abschließen. Das ist es also, was ich tun würde. Aber nein. Ich habe kein Interesse daran, Ash auszuleihen. Stattdessen müssen sie zu uns nach Hause kommen.“

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 12:

Wie aus dem letzten Geschäftsbericht von Warner Bros. Interactive Entertainment hervorging, ist „Mortal Kombat 12“ für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen. Wann mit der offiziellen Enthüllung des Nachfolgers zu rechnen ist, verriet das Unternehmen bisher nicht.

Allerdings deutete Ed Boon von den NetherRealm Studios kürzlich noch einmal an, dass die offizielle Präsentation von „Mortal Kombat 12“ unmittelbar bevorstehen könnte.

Quelle: The Gamer

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 12.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren