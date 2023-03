Mortal Kombat 12: Ed Boon facht Gerüchte um eine bevorstehende Enthüllung an

Via Twitter sorgte Ed Boon wieder einmal für reichlich Gesprächsstoff. So wird spekuliert, dass Boon, der zu den kreativen Köpfen hinter der langlebigen Fighting-Titel-Serie gehört, mit seinem Tweet die baldige Enthüllung von "Mortal Kombat 12" angedeutet haben könnte.

Auch wenn die offizielle Ankündigung beziehungsweise Enthüllung weiterhin auf sich warten lässt, wissen wir seit wenigen Wochen zumindest, dass sich „Mortal Kombat 12“ in der Tat in Entwicklung befindet.

Für die entsprechende Bestätigung sorgte Warner Bros. Interactive Entertainments Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal, dem sich entnehmen ließ, dass aktiv an „Mortal Kombat 12“ gearbeitet wird. Darüber hinaus war die Rede davon, dass der nächste Ableger der blutigen Fighting-Titel-Reihe im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden soll.

Ergänzend zu diesen Angaben meldete sich auf Twitter Ed Boon, der zu den kreativen Köpfen hinter der „Mortal Kombat“-Reihe gehört, zu Wort und sorgte mit einem simplen Tweet für neuen Gesprächsstoff. Mit diesem könnte Boon nämlich angedeutet haben, dass die offizielle Enthüllung von „Mortal Kombat 12“ nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.

Kehren Reiko und der Konquest-Modus zurück?

Offizielle Details zu den Inhalten von „Mortal Kombat 12“ erreichten uns bisher nicht. Allerdings könnte Boon Ende des vergangenen Jahres angedeutet haben, dass der Konquest-Modus ein Comeback feiert. Auf die Frage angesprochen, wie die Chancen bezüglich eines Remasters zu „Mortal Kombat: Deception“ stehen, antwortete Boon, dass eine Rückkehr von Konquest deutlich realistischer wäre.

Bei Konquest handelt es sich um einen Story-Modus für Einzelspieler, der in „Mortal Kombat: Deadly Alliance“ sein Debüt feierte und sowohl in „Mortal Kombat: Deception“ als auch „Mortal Kombat: Armageddon“ zurückkehrte. Erfolg nun also das Comeback in „Mortal Kombat 12“?

Für Spekulationen sorgte im letzten Jahr zudem der als gut vernetzt geltende Insider „r00r“, der in Erfahrung gebracht haben wollte, dass wir uns ein Wiedersehen mit Shao Khans General Reiko freuen dürfen, der erstmals in „Mortal Kombat 4“ (1997) mit von der Partie war und nach dem Release von „Mortal Kombat: Armageddon“ im Jahr 2006 von der Bildfläche verschwand. Offiziell bestätigt wurden die Angaben des Insiders jedoch nicht.

„Mortal Kombat 12“ befindet sich aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

Tick, tick, tick,tick — Ed Boon (@noobde) March 29, 2023

