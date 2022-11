Mortal Kombat 12: Feiert der Konquest-Modus seine Rückkehr?

Via Twitter beantwortete Ed Boon von den NetherRealm Studios in den vergangenen Tagen ausgewählte Fragen der Fans. Darunter die Frage nach dem nächsten großen Titel des US-Studios.

Die Antwort dürfte nur die wenigsten überraschen, da Boon darauf hinwies, dass als nächstes entweder „Mortal Kombat 12“ oder „Injustice 3“ erscheinen werden. Deutlich interessanter ist da schon eine weiterer Tweet von Boon, in dem es eigentlich um ein Remake des im Jahr 2004 unter anderem für die PlayStation 2 veröffentlichten Fighting-Titels „Mortal Kombat: Deception“ ging.

Einer Neuauflage von „Deception“ erteilte Boon zwar eine Absage, wies allerdings darauf hin, dass ein „neues Konquest deutlich realistischer wäre“. Ein konkreter Hinweis darauf, dass der Konquest-Modus in „Mortal Kombat 12“ ein Comeback feiern könnte?

Was hat es mit dem Konquest-Modus auf sich?

Beim Konquest-Modus handelt es sich um eine Story-Erfahrung für Einzelspieler, die in „Mortal Kombat: Deadly Alliance“ ihren Einstand feierte und später sowohl in „Deception“ als auch in „Armageddon“ zurückkehrte. Seitdem verschwand der Konquest-Modus quasi komplett von der Bildfläche und wurde von der Community in der Vergangenheit immer wieder eingefordert. Gut möglich also, dass die NetherRealm Studios endlich ein Einsehen mit der Anhängerschaft haben und diesem Wunsch nachkommen.

Offiziell bestätigt wurde dahingehend aber noch nichts. Selbiges gilt für die Frage, wann „Mortal Kombat 12“ denn endlich angekündigt beziehungsweise ausführlich vorgestellt wird. Den Gerüchten der vergangenen Monaten zufolge könnte es sich beim Konquest-Modus nicht um das einzige klassische Element der „Mortal Kombat“-Reihe handeln, das im nächsten Serienteil sein Comeback feiert.

Stattdessen wies der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider „r00r“ darauf hin, dass mit Reiko ein alter Bekannter zurückkehren könnte. „Mortal Kombat 12“ wird aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheinen.

Ob auch die alten Konsolen PlayStation 4 und PlayStation 5 versorgt werden, bleibt abzuwarten.

Not likely. More likely do a new Konquest. — Ed Boon (@noobde) November 20, 2022

