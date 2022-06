Mortal Kombat 12: Baldige Ankündigung? Johnny Cage-Darsteller sorgt für Spekulationen

In den vergangenen Monaten erreichten uns immer wieder Gerüchte zu "Mortal Kombat 12", das sich bei den Entwicklern der NetherRealm Studios in Arbeit befinden soll. Für neuen Gesprächsstoff sorgt aktuell der Darsteller Andrew Bowen, der in den letzten beiden Ablegern der Reihe in die Rolle von Johnny Cage schlüpfte.

Auch wenn die Entwickler der NetherRealm Studios in der Vergangenheit gleich mehrfach bestätigten, dass das Studio mit der Entwicklung neuer Titel begonnen hat, ist weiterhin unklar, woran die „Mortal Kombat“- und „Injustice“-Macher im Detail arbeiten.

Nachdem das Studio in den letzten Monaten immer wieder mit einem möglichen „Mortal Kombat 12“ in Verbindung gebracht wurde, sorgte ein alter Bekannter auf Twitter für neuen Gesprächsstoff. Die Rede ist vom Darsteller Andrew Bowen, der sowohl in „Mortal Kombat X“ als auch in „Mortal Kombat 11“ in die Rolle von Johnny Cage schlüpfte.

In einem mittlerweile wieder entfernten Tweet brachte Bowen die Musik von „Mortal Kombat 2“ und den kurzen Text „Jede tödliche Technik. Es ist ein wilder Kampf“ unter. Doch was hatte es mit dem Tweet auf sich?

Fans hoffen auf eine bevorstehende Ankündigung

Die „Mortal Kombat“-Community hofft natürlich auf eine bevorstehende Ankündigung und sieht in der Tatsache, dass der besagte Tweet schnell wieder entfernt wurde, einen Hinweis darauf, dass sich Bowen schlichtweg ein wenig zu früh aus der Deckung wagte und die Überraschung einer baldigen Enthüllung von „Mortal Kombat 12“ verdorben haben könnte. Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung der NetherRealm Studios steht aktuell allerdings noch aus.

Bereits Ende Januar könnten die Entwickler der NetherRealm Studios jedoch angedeutet haben, dass sich „Mortal Kombat 12“ in der Tat in Entwicklung befindet. So veröffentlichte Senior-Production-Manager Jonathan Andersen einen Schnappschuss von seinem Arbeitsplatz, auf dem ein Bildschirm mit den Ordnern „MK12_Mast…“ und „Reptile“ zu sehen war.

Darüber hinaus wollte der Leaker „r00r“, der sich in den letzten Jahren vor allem mit seinen korrekten Vorhersagen zu „Mortal Kombat 11“ hervortat, in Erfahrung gebracht haben, dass wir uns im nächsten „Mortal Kombat“-Titel auf ein Wiedersehen mit Reiko freuen dürfen.

„Mortal Kombat 12“ befindet sich aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung.

