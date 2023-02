Mortal Kombat 12: Neuer Ableger inklusive Releasezeitraum bestätigt

In den vergangenen Monaten erreichten uns immer wieder Gerüchte und unbestätigte Details zu „Mortal Kombat 12“, ohne dass der Fighting-Titel offiziell angekündigt wurde.

Zum Abschluss der Woche wurde „Mortal Kombat 12“ dann endlich bestätigt. Die Ankündigung, wenn man sie denn so nennen möchte, erfolgte im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts von Warner Bros. Interactive Entertainment zum abgelaufenen Quartal. In diesem wird zum einen das gestern Abend vorgestellte „Suicide Squad: Kill the Justice League“ angesprochen, das laut dem Publisher mit „ambitionierten Launch-Plänen“ starten wird.

Darüber hinaus bestätigte Warner Bros. Interactive Entertainment „Mortal Kombat 12“ für einen Release in diesem Jahr. Weitere Details wurden leider nicht genannt.

Offizielle Enthüllung in den nächsten Monaten?

Spekuliert wird, dass die offizielle Enthüllung von „Mortal Kombat 12“ im Laufe der nächsten Monate erfolgen wird. Denkbar wäre eine Präsentation im Zuge eines eigenen Online-Events von Warner Bros. Interactive Entertainment. Auch die E3 2023 oder das „Summer Game Fest 2023“ würden sich sicherlich als Schauplatz der Präsentation anbieten.

Dann erfahren wir auch, in wie weit die Gerüchte der vergangenen Monate zutreffend waren. Zum einen deutete Ed Boon, der zu den kreativen Köpfen hinter der blutigen Fighting-Titel-Reihe gehört, an, dass der Konquest-Modus in „Mortal Kombat 12“ ein Comeback feiern könnte. Beim Konquest-Modus handelt es sich um einen Singleplayer-Modus, der eine eigene Geschichte im „Mortal Kombat“-Universum erzählt und in „Mortal Kombat: Deadly Alliance“ seinen Einstand feierte.

Nachdem der Konquest-Modus in „Deception“ und „Armageddon“ ebenfalls mit von der Partie war, verschwand er zum Leidwesen der Fans anschließend in der Versenkung. Zudem berichtete der Leaker „r00r“, der seinerzeit vor allem mit seinen korrekten Vorhersagen zu „Mortal Kombat 11“ auf sich aufmerksam machte, dass Shao-Khans General Reiko in „Mortal Kombat 12“ ein Comeback feiern wird.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 12:

„Mortal Kombat 12“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Quelle: Warner Bros. Interactive Entertainment

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 12.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren