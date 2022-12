Mortal Kombat 12: Der nächste Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung?

In den vergangenen Wochen verdichteten sich die Hinweise, dass es sich beim nächsten großen Projekt der NetherRealm Studios in der Tat um „Mortal Kombat 12“ handeln wird.

Auch führende Köpfe hinter der Reihe befeuerten zuletzt die Gerüchte – darunter Ed Boon, der neben einem Release im Laufe des Jahres 2023 zudem die Rückkehr des Konquest-Modus sowie eine Ankündigung in den kommenden Monaten in Aussicht stellte. Für die neuesten Spekulationen um die bevorstehende Ankündigung beziehungsweise Enthüllung von „Mortal Kombat 12“ sind die Entwickler der NetherRealm Studios selbst verantwortlich.

Wie sich aktuell abzeichnet, könnte das Studio bei der anlaufenden PR-Kampagne zu „Mortal Kombat 12“ nämlich auf die Art und Weise zurückgreifen, die bereits bei der bevorstehenden Ankündigung des Vorgängers genutzt wurde.

Werbung in Mortal Kombat 11 entdeckt

Den vermeintlich entscheidenden Hinweis auf die nahende Präsentation von „Mortal Kombat 12“ entdeckten die Spieler und Spielerinnen im Hauptmenü von „Mortal Kombat 11“. Hier tauchten in den vergangenen Tagen Werbeanzeigen für DLCs auf. Und das, obwohl bereits vor einer ganzen Weile klargestellt wurde, dass keine neuen Inhalte zum 2019 veröffentlichten Ableger mehr geplant sind. Fans werden wissen, dass diese Art der Werbestrategie nicht neu ist.

Ähnlich ging die PR-Abteilung der NetherRealm Studios bereits bei „Mortal Kombat X“ vor, um auf die nahende Ankündigung des Nachfolgers hinzuweisen. So wurde beispielsweise auf Steam ein knapp 20 Gigabyte großes Update veröffentlicht, das außer ein paar Anzeigen zu „Mortal Kombat 11“ keine neuen Features oder Inhalte umfasste.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 12:

Befeuert werden die Gerüchte um „Mortal Kombat 12“ von einem Dataminer, der in Erfahrung gebracht haben möchte, dass die neuen Werbebanner in „Mortal Kombat 11“ in der Tat als Promotion für den Nachfolger gedacht sind. Gleichzeitig möchte er im Quellcode des letzten Updates Platzhalter für „Mortal Kombat 12“ entdeckt haben, was ebenfalls auf eine nahende Ankündigung hindeuten soll.

Offiziell bestätigt wurde bislang allerdings nichts. „Mortal Kombat 12“ befindet sich aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 oder die Xbox Series X/S in Entwicklung.

Some datamining happened and they’re gonna use this to advertise their next game 😉 https://t.co/h3SCnLySBI — thethiny 🐰 (@thethiny) December 18, 2022

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 12.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren