Mortal Kombat 12: Release 2023? Ed Boon befeuert Gerüchte um baldige Ankündigung

Via Twitter befeuerte Ed Boon die Spekulationen um eine baldige Enthüllung von "Mortal Kombat 12". Darüber hinaus deutete der Serienveteran an, dass der Release des Fighting-Titels 2023 erfolgt.

In den vergangenen Monaten verdichteten sich die Hinweise, dass es sich bei „Mortal Kombat 12“ um den nächsten großen Titel der NetherRealm Studios handeln wird.

Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche in diesen Tagen durch Ed Boon, der zu den führenden kreativen Köpfen hinter der blutigen Kultreihe gehört. Wie Boon auf Nachfrage eines Nutzers bestätigte, gehen die Entwickler der NetherRealm Studios davon aus, dass der neue Titel des US-Studios im Laufe der nächsten sechs Monate angekündigt beziehungsweise enthüllt wird. Zudem ist von einer langfristigen Unterstützung die Rede, die sogar noch über das, was bei „Mortal Kombat 11“ geboten wurde, hinausgehen wird.

Abschließend deutete Ed Boon recht offensichtlich einen geplanten Release im Jahr 2023 an. Ob sich Boon hier in der Tat auf „Mortal Kombat 12“ bezieht, bleibt allerdings abzuwarten.

Kehren Reiko und der Konquest-Modus zurück?

Während sich die Verantwortlichen der NetherRealm Studios mit handfesten Details zu „Mortal Kombat 12“ vornehm zurückhalten, möchte die Gerüchteküche bereits mehr wissen. Beispielsweise wies der für gewöhnlich gut vernetzte Insider „r00r“ im Frühjahr darauf hin, dass wir uns in „Mortal Kombat 12“ auf ein Wiedersehen mit Reiko, einem gefürchteten General aus der Armee von Shao-Kahn, freuen dürfen.

Reiko hatte seinen ersten Auftritt in „Mortal Kombat 4“ (1997). Seit „Mortal Kombat: Armageddon“ (2006) wurde es jedoch recht still um den Bösewicht. Weiter berichtete der Insider „r00r“ von einem Release im nächsten Jahr. Im vergangenen Monat sorgte Ed Boon selbst für neuen Gesprächsstoff, als er andeutete, dass der Konquest-Modus in „Mortal Kombat 12“ zurückkehren könnte.

Bei Konquest haben wir es mit einem Story-Modus für Einzelspieler zu tun, der in „Mortal Kombat: Deadly Alliance“ sein Debüt feierte und sowohl in „Deception“ als auch in „Armageddon“ mit von der Partie war. In der Vergangenheit setzte sich die Community immer wieder für eine Rückkehr des Konquest-Modus ein.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 12:

„Mortal Kombat 12“ wird aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Ob auch die alte Konsolen-Generation in Form der PlayStation 4 und der Xbox One ebenfalls mitversorgt wird, bleibt abzuwarten.

Likely. — Ed Boon (@noobde) December 11, 2022

I really shouldn’t 23-answer that. — Ed Boon (@noobde) December 11, 2022

MK11 support was the longest we supported a game. Next game should be even longer. — Ed Boon (@noobde) December 11, 2022

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 12.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren