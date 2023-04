Mortal Kombat 12: Insider weist auf baldige Enthüllung hin – Releasezeitraum geleakt?

In dieser Woche liefert uns die Gerüchteküche neue Nahrung zur beliebten „Mortal Kombat“-Reihe. Zum einen könnte Ed Boon angedeutet haben, dass die NetherRealm Studios über ein Remaster oder ein Sequel zum beliebten Spin-off „Shaolin Monks“ nachdenken.

Das zweite Gerücht dreht sich um „Mortal Kombat 12“, das im aktuellen Geschäftsbericht von Warner Bros. Interactive Entertainment für einen Release in diesem Jahr bestätigt wurde. Unklar war bisher nur, wann mit der offiziellen Enthüllung des Nachfolgers zu rechnen ist. Laut dem auf Fighting-Titel spezialisierten eSportler „SonicFox“ werden wird uns nicht mehr allzu lange gedulden müssen.

Stattdessen weist „SonicFox“ darauf hin, dass „Mortal Kombat 12“ in dieser Woche vorgestellt werden soll. Nur kurz nach der Veröffentlichung des Tweets befeuerten zwei alte Bekannte die Gerüchte um den neuesten Ableger der beliebten Fighting-Titel-Serie.

Die Rede ist von Giant Bombs Jeff Grubb und Windows Centrals Jez Corden, die mit ihren Aussagen angedeutet haben könnten, dass „Mortal Kombat 12“ für eine Veröffentlichung im September 2023 vorgesehen ist. Mit der Aussage „Ich glaube, sie fliegen ins All“ bezog sich Grubb mehr als offensichtlich auf Bethesda Softworks‘ Science-Fiction-Rollenspiel „Starfield“, das im vergangenen Monat für einen PC- und Xbox Series X/S-Release am 6. September 2023 bestätigt wurde.

Deutlich konkreter wurde Corden, der mit „Im September!“ andeutete, dass „Mortal Kombat 12“ genau wie „Starfield“ im September erscheinen wird. Die Verantwortlichen von Warner Bros. Interactive Entertainment und die Entwickler die NetherRealm Studios äußerten sich zu den aktuellen Gerüchten bisher nicht.

Sollten sich die Angaben von „SonicFox“, Jeff Grubb und Jez Corden bewahrheiten, dürfte eine Ankündigung beziehungsweise Bestätigung aber nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 12:

„Mortal Kombat 12“ befindet sich aller Voraussicht nach für den PC sowie die aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S in Entwicklung.

I think they’re going to space.

— Grubb (@JeffGrubb) April 10, 2023