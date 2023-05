Mortal Kombat 12: Teaser deutet auf einen Reboot hin – Ankündigung in Kürze?

Nachdem im letzten Geschäftsbericht von Warner Bros. Interactive Entertainment darauf hingewiesen wurde, dass sich „Mortal Kombat 12“ in Entwicklung befindet, verdichteten sich in den letzten Wochen die Hinweise auf eine baldige Ankündigung.

Für die neuesten Spekulationen sorgen die Entwickler der NetherRealm Studios mit einem entsprechenden Teaser, den das US-Studio auf Twitter zur Verfügung stellte. Zum einen ist in dem Teaser „It is almost time“ zu lesen, was auf eine baldige Enthüllung des neuen Ablegers hindeuten könnte.

Darüber hinaus ist eine Uhr zu sehen, bei der sich ein Zeiger auf die Zwölf zubewegt. In der letzten Sekunde springt der Zeiger jedoch auf die Eins, was von vielen als möglicher Hinweis auf einen Reboot der Reihe gedeutet wird.

Ankündigung auf dem PS5-Games-Showcase?

Wann im Endeffekt mit der Ankündigung und der damit verbundenen Präsentation von „Mortal Kombat 12“ zu rechnen ist, ließen die NetherRealm Studios weiter offen. Sollten sich die Aussagen des bekannten Industrie-Insiders Tom Henderson bewahrheiten, dann wird die Enthüllung im Rahmen des großen PS5-Games-Showcase erfolgen, der unbestätigten Berichten zufolge Ende Mai oder Anfang Juni stattfindet.

Für neuen Gesprächsstoff rund um das Thema „Mortal Kombat 12“ sorgte in den vergangenen Tagen Windows Centrals Jez Corden, der in Erfahrung gebracht haben möchte, dass auch der neueste Ableger der Fighting-Titel-Reihe mit Gast-Charakteren versehen wird. Wie Corden andeutete, dürfen wir uns hier auf DCs Peacemaker und den Homelander freuen, die als Gast-Charaktere mit von der Partie sein werden.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bislang allerdings genauso wenig wie die Gerüchte um die mögliche Präsentation auf dem PS5-Games-Showcase.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 12:

„Mortal Kombat 12“ wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Ob auch die alten Konsolen in Form der PlayStation 4 und der Xbox One versorgt werden, bleibt abzuwarten.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 12.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren