Mortal Kombat 12: Erste Gast-Charaktere bekannt? Jez Corden liefert Hinweise

Auch wenn im aktuellen Geschäftsbericht von Warner Bros. Interactive Entertainment bestätigt wurde, dass sich „Mortal Kombat 12“ in Entwicklung befindet und 2023 erscheinen soll, ist weiterhin unklar, wann mit der offiziellen Enthüllung des Fighting-Titels zu rechnen ist.

Zuletzt wurde „Mortal Kombat 12“ mit einer möglichen Ankündigung im Rahmen des großen PS5-Games-Showcase in Verbindung gebracht, der aktuellen Berichten zufolge Ende des Monats stattfinden könnte.

Für neuen Gesprächsstoff sorgt in dieser Woche der Windows Central-Redakteur Jez Corden, der sich in der Vergangenheit immer wieder durch sein Insider-Wissen hervortat und zwei mögliche Gast-Charaktere für „Mortal Kombat 12“ ins Gespräch brach.

Hierbei haben wir es mit DCs Peacemaker auf der einen und dem Homelander auf der anderen Seite zu tun, die möglicherweise als Gast-Charaktere den Weg in den neuen Ableger der langlebigen Fighting-Titel-Serie finden könnten.

Gast-Charaktere gehören fast schon zum guten Ton

Auch wenn Corden mit seinen Aussagen und Prognosen meist richtig liegt, bleibt abzuwarten, ob es den NetherRealm Studios in der Tat gelang, sich die beiden Comic-Charaktere für einen Auftritt in „Mortal Kombat 12“ zu sichern. Überraschend dürften ausgewählte Gast-Charaktere nicht kommen, da in den Vorgängern diverse bekannte Charaktere mit von der Partie waren – darunter der Xenomorph aus der „Alien“-Reihe, John Rambo oder Freddy Krueger aus der legendären „Nightmare“- beziehungsweise „A Nightmare on Elm Street“-Reihe.

Auch wenn weiterhin unklar ist, wann „Mortal Kombat 12“ im Endeffekt vorgestellt werden soll, deuteten kürzlich auch die verantwortlichen Entwickler der NetherRealm Studios mit einem kleinen Teaser an, dass die offizielle Ankündigung des Fighting-Titels unmittelbar bevorstehen könnte.

Bisher unbestätigten Berichten zufolge könnten in „Mortal Kombat 12“ sowohl Shao-Khans General Reiko als auch der Konquest-Modus, eine Story-Erfahrung für Einzelspieler, ihr Comeback feiern.

„Mortal Kombat 12“ wird aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Would be cool if he was playable in an upcoming fighting game. — Jez 💀 (@JezCorden) May 8, 2023

