Mortal Kombat 12: Insider bringt weiteren prominenten Gast-Charakter ins Gespräch

In den vergangenen Tagen erreichten uns in regelmäßigen Abständen frische Gerüchte zum Fighting-Titel „Mortal Kombat 12“, der sich aktuell bei den NetherRealm Studios in Entwicklung befindet.

Nachdem der bekannte Leaker und Dataminer „billbil-kun“ in der vergangenen Woche darauf hinwies, dass wir es hier mit einem Reboot der Reihe zu tun haben, der unter dem Namen „Mortal Kombat 1“ ins Rennen geschickt wird, legte nun Windows Centrals Jez Corden nach.

Kürzlich sprach Corden bereits vom Peacemaker und dem Homelander als möglichen Gast-Charakteren. In einem aktuellen Podcast brachte er nun einen weiteren ikonischen Charakter ins Gespräch, der möglicherweise ein Bestandteil des entsprechenden Charakter-Passes ist.

Hierbei haben wir es laut Corden mit Conan dem Barbaren zu tun. Unklar sei laut Corden allerdings noch, ob optisch die Filmvorlage von Arnold Schwarzenegger oder eine andere Version von Conan Pate stehen wird.

Enthüllung in den kommenden Wochen?

Die verantwortlichen Entwickler der NetherRealm Studios wollten sich zu den Gerüchten der vergangenen Tage bisher zwar nicht äußern, fachten die Spekulationen um die baldige Enthüllung mit einem kurzen Teaser allerdings selbst an. Zudem deutete der besagte Teaser an, dass der neueste Ableger der langlebigen Fighting-Titel-Serie in der Tat den Namen „Mortal Kombat 1“ tragen könnte.

Schenken wir den Angaben des bekannten und als gut vernetzte Quelle geltenden Industrie-Insiders Tom Henderson Glauben, dann wird die offizielle Enthüllung von „Mortal Kombat 12“ beziehungsweise „Mortal Kombat 1“ im Rahmen des großen PlayStation 5-Games-Showcase erfolgen.

Dieser wird unbestätigten Berichten zufolge entweder Ende Mai oder Anfang Juni stattfinden und und diverse spannende Neuankündigungen umfassen.

„Mortal Kombat 12“ beziehungsweise „Mortal Kombat 1“ erscheint 2023 aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch. Den Angaben von „billbil-kun“ zufolge werden neben der Standard-Version auch eine Premium- sowie eine Kollector’s Edition angeboten.

Konkrete Details zu den Inhalten der Sammler-Editionen konnte oder wollt der Dataminer nicht nennen.

