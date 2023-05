Mortal Kombat 1: Der Beginn eines neuen Universums mit zahlreichen Überraschungen

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung des Fighting-Titels sprach NetherRealms Ed Boon in einem Community-Stream über die Geschichte von "Mortal Kombat 1". Wie Boon ausführte, dürfen wir uns auf ein ganz neues Universum freuen, in dem zahlreiche Überraschungen auf uns warten.

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate kündigten Warner Bros. Interactive Entertainment und die Entwickler der NetherRealm Studios den Fighting-Titel „Mortal Kombat 1“ in dieser Woche offiziell für die Konsolen und den PC an.

Ergänzend zur Ankündigung von „Mortal Kombat 1“ ging Ed Boon von den NetherRealm Studios im Rahmen eines Community-Livestreams auf ausgewählte Fragen der Spielerinnen und Spieler ein. Dabei räumte Boon unter anderem mit den Spekulationen auf, dass die Geschichte von „Mortal Kombat 11“ aufgegriffen und fortgesetzt werden könnte.

Wie Boon noch einmal klar stellte, wird unser Weg in „Mortal Kombat 1“ in ein Universum führen, das komplett neu erschaffen wurde und seine ganz eigenen Geschichten zu erzählen hat. Dementsprechend sollte nicht damit gerechnet werden, dass Handlungsstränge aus „Mortal Kombat 11“ in irgendeiner Form eine Rolle spielen.

Bekannte Charaktere in neuen Rollen

Des Weiteren versprach Ed Boon, dass bekannte Charaktere wie Sub-Zero, Liu Kang, Scorpion, Kitana, Kung Lao und Shang Tsung zurückkehren werden. Doch auch hier werden die Vorgänger nicht Pate stehen. Stattdessen wurden die Charaktere grundlegend überarbeitet und in „Mortal Kombat 1“ in ganz neuen Rollen und Beziehungen zu sehen sein – Überraschungen inklusive.

„Das hier ist wirklich der Beginn eines neuen Universums“, führte Boon aus. „Es ist keine Fortsetzung der Geschichte von Mortal Kombat 11. Noch einmal: In dieser neuen Zeitleiste spielen die Charaktere völlig unterschiedliche Rollen, und das wollten wir mit unserem Titel unbedingt unterstreichen und betonen. Das ist Mortal Kombat 1. Es ist ein völlig neuer Anfang. Ihr werdet sehen, wie diese Charaktere mit neuen Rollen und neuen Beziehungen zueinander wieder eingeführt werden. Das ist der Hauptgrund hinter der Bezeichnung Mortal Kombat 1.“

Da uns der neue „Mortal Kombat“-Titel in ein Universum verfrachten wird, das vom Feuergott Liu Kang erschaffen wurde, wird der beliebte Charakter auch auf dem Cover des Titels zu sehen sein. Zu dieser Entscheidung ergänzte Boon: „Wir wollten für etwas Abwechslung sorgen. Das Farbschema in unserem Hauptbild ist anders. Liu Kang … dies ist das erste Mal, dass wir ihn wirklich in den Vordergrund rücken.“

„Auch hier dreht sich alles um ein ganz neues Mortal Kombat. Ich bin der Meinung, dass Liu Kang ein großartiges Gesicht ist, das man in den Vordergrund stellen kann, um zu unterstreichen, dass es sich um ein brandneues Mortal Kombat handelt und nicht nur um eine Fortsetzung des letzten.“

„Mortal Kombat 1“ erscheint am 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch. Käufer der Premium and Kollector’s-Editionen erhalten einen Early-Access-Zugriff auf den Reboot und können fünf Tage vor allen anderen loslegen.

Weitere Details zu den Spiel-Modi und weiteren Inhalten von „Mortal Kombat 1“ werden laut Ed Boon in den nächsten Wochen und Monaten folgen.

