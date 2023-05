Mortal Kombat 1: Details zur Story, den Kameo-Charakteren und der Kollector’s Edition

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung am gestrigen Donnerstag erreichten uns weitere Details zum kommenden Fighting-Titel "Mortal Kombat 1". Diese drehen sich um Elemente wie die Geschichte und die Kameo-Charaktere.

Kurz nach der Ankündigung von „Mortal Kombat 1“ am gestrigen Donnerstag versahen die Entwickler der NetherRealm Studios die offizielle Website mit weiteren Details zum kommenden Fighting-Titel.

Zum einen wurde versprochen, dass „Mortal Kombat 1“ mit einer spannenden Geschichte versehen wird, die euch im neuen Story-Modus anhand hochwertiger Zwischensequenzen erzählt wird. Weiter heißt es, dass euch der Story-Modus „unerwartete Wendungen klassischer Rivalitäten und originelle Hintergrundgeschichten für die unterschiedlichen Charaktere“ liefert.

Bezüglich der Charaktere wurde ergänzt, dass legendäre Streiter wie Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung oder Johnny Cage in komplett überarbeiteten Versionen zurückkehren werden. Hinsichtlich der Spiel-Modi wiederum bestätigten die NetherRealm Studios bisher nur den Story-Modus sowie einen Online-Multiplayer mit einem Rollback-Netcode.

Weitere Details zu den Spiel-Modi, die zum großen Teil auch offline gespielt werden können, werden laut den Entwicklern zu gegebener Zeit folgen.

Inhalte der Premium- und Kollector’s-Editionen bestätigt

Zu den in der offiziellen Ankündigung von „Mortal Kombat 1“ bestätigten Kameo-Charakteren wird ausgeführt: „Eine einzigartige Auswahl an Partner-Charakteren, die während der Matches zur Unterstützung eingesetzt werden können, eröffnet den Spielern erweiterte Gameplay-Möglichkeiten. Diese Charaktere werden unabhängig von der Hauptauswahl an Kämpfern ausgewählt.“

Die Standard-Version von „Mortal Kombat 1“ wird für 69,99 US-Dollar beziehungsweise Euro ins Rennen geschickt. Für 109,99 US-Dollar/Euro wird die Premium-Edition angeboten, die neben den Inhalten der Standard-Version einen Early-Access-Zugriff ab dem 14. Mai 2023, 1.250 Einheiten der Drachenkristalle genannten Ingame-Währung sowie das Kombat-Pack enthält.

Das Kombat-Paket umfasst einen Johnny-Cage-Charakter-Skin mit dem Konterfei des berühmten Schauspielers und Kampfkünstlers Jean-Claude Van Damme (verfügbar zum Start) sowie den Zugriff auf sechs Download-Charaktere, die nach dem Launch erscheinen. Den Schlusspunkt setzt die 249,99 US-Dollar beziehungsweise Euro teure Kollector’s-Edition, die ausschließlich auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

Neben allen Inhalten der Premium-Edition werden in der Kollector’s-Edition eine 16,5 Zoll große Liu Kang-Skulptur, die von Coarse entworfen wurde, ein exklusiver Liu Kang-Ingame-Charakter-Skin, drei exklusive Kunstprints, ein Steel-Case und 1.450 zusätzliche Drachenkristalle (insgesamt 2.700) enthalten sein.

„Mortal Kombat 1“ wird am 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erscheinen. Wer den Fighting-Titel vorbestellt, erhält Zugriff auf die geschlossene Beta, die im August an den Start gebracht wird.

Während die Ableger für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S bei den NetherRealm Studios entstehen, arbeitet QLOC am PC-Port. Die Switch-Fassung wiederum wird aus einer Zusammenarbeit zwischen Shiver Entertainment und Saber Interactive hervorgehen.

