Mortal Kombat 1: Kämpfer des Kombat Passes aufgetaucht

Am Donnerstag hatten Warner Bros. Games und NetherRealm Studios das Kampfspiel „Mortal Kombat 1“ offiziell angekündigt. Und die Entwickler rund um den legendären Ed Boon möchten die Marke in eine neue Ära tragen, die auch spielerisch einige Neuerungen mit sich bringen wird.

Unter anderem setzt man auf die neuen Kameo-Charaktere, die einem im Kampf unterstützen sollen. Demnach wird man klassische 1v1-Kämpfe absolvieren, in denen man sich diese Charaktere kurzfristig an die Seite holen kann, um den Gegner in die Enge zu treiben.

Kombat Pass mit sechs weiteren Kämpfern

Allerdings ist man es gewohnt, dass die Entwickler auch einen Kombat Pass zum Kauf bereitstellen werden, der über das erste Jahr hinweg weitere Kämpfer ins Spiel bringen wird. Doch eigentlich wollten die Verantwortlichen noch nicht verraten, welche Charaktere nachgereicht werden sollen. Dies hat der italienische Arm des Versandriesen Amazon wohl nicht mitbekommen.

Denn im Rahmen der Produktbeschreibung wurden die voraussichtlich geplanten Kämpfer sowie Kameo-Charaktere enthüllt. Demnach kann man sich auf folgende Zugänge freuen:

Spielbare Charaktere

Quan Chi

Omni Man

Ermac

Peacemaker

Takeda

Homelander

Kameo-Charaktere

Tremor

Johnny Cage

Khameleon

Mavado

Ferra

Zusätzlich ist im Kombat Pass ein Johnny Cage-Skin enthalten, der dem Fanliebling das Aussehen des Schauspielers und Martial Arts-Künstlers Jean-Claude Van Damme beschert. Ob die erwähnten Inhalte tatsächlich dem Content-Plan des Entwicklers entsprechen, wird abzuwarten bleiben.

Zum Thema: Mortal Kombat 1 – Details zur Story, den Kameo-Charakteren und der Kollector’s Edition

„Mortal Kombat 1“ wird am 19. September 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S, die Nintendo Switch und den PC erscheinen. Weitere Details kann man der offiziellen Ankündigung entnehmen.

Quelle: Gematsu

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 1.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren