Cyberpunk 2077: Phantom Liberty für Summer Game Fest bestätigt

CD Projekt lässt ein großes Team mit Hochdruck an "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" arbeiten. Erste Ergebnisse können zumindest Pressevertreter schon bald sehen.

Rund zweieinhalb Jahre nach dem Katastrophenstart von „Cyberpunk 2077“ arbeiten die Entwickler von CD Projekt an einer großen Erweiterung namens „Phantom Liberty“, die sich gemächlich dem Launch entgegenbewegt. Zuvor wird der DLC im Rahmen des Summer Game Fest vorgestellt, wie die Macher während der Bekanntgabe der neusten Geschäftszahlen bekanntgaben.

Dabei gibt es allerdings eine Einschränkung: CD Projekt möchte „Phantom Liberty“ zu den Play Days des Summer Game Fest mitbringen, was bedeutet, dass Medienvertreter die Möglichkeit haben werden, die Erweiterung hinter verschlossenen Türen auszuprobieren. Play Days ist eine spezielle Vorschauveranstaltung für Medien und Influencer, die nur auf Einladung zugänglich ist und nach der Hauptpräsentation am 8. Juni 2023 in Los Angeles stattfinden wird.

Ob die Erweiterung auch während der Live-Show gezeigt wird, bleibt abzuwarten. Aber auch unabhängig davon werden wir aufgrund der Preview-Sessions bald mehr über den Download-Zusatz für „Cyberpunk 2077“ erfahren.

Was ist zu Phantom Liberty bekannt?

Bisher wurde nicht allzu viel über „Liberty City“ verraten, seitdem die Erweiterung im Dezember des vergangenen Jahres mit einem Trailer vorgestellt wurde. Bekannt ist, dass Idris Elba in der Hauptrolle zu sehen sein wird. Im Juni soll es weitere Informationen geben, was zeitlich zum Summer Game Fest passen würde.

Im neusten Ergebnisbericht für das erste Quartal 2023 gab CD Projekt ebenfalls bekannt, dass „Liberty City“ momentan über das größte Entwicklerteam verfügt, gefolgt von „Project Polaris“, dem nächsten „Witcher“-Hauptspiel. Während das Team von „Project Polaris“ kontinuierlich anwächst, werden auch die Abteilungen der „anderen Projekte“ aufgestockt, wobei keine Details genannt wurden.

Die zuletzt drittgrößte Gruppe arbeitet an „Projekt Sirius“, einem „Witcher“-Ableger, der von The Molasses Flood entwickelt wird und bei dem es Anfang des Monats zu Entlassungen kam. Ob diese Reduzierung im Geschäftsbericht für das vergangene Quartal mit einfloss, bleibt abzuwarten.

„Phantom Liberty“ wird voraussichtlich in diesem Jahr veröffentlicht. Sobald der präzise Termin folgt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

