Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Anspielmöglichkeiten vor dem Release versprochen

Ende des vergangenen Monats wiesen die Entwickler von CD Projekt darauf hin, dass das Studio spannende Neuigkeiten zur „Cyberpunk 2077“-Erweiterung „Phantom Liberty“ vorbereitet, die allerdings noch bis Juni auf sich warten lassen.

Nachdem bereits spekuliert wurde, dass CD Projekt mit diesen Aussagen eine Präsentation im Rahmen des Summer Game Fest 2023 oder des Xbox & Bethesda Showcase angedeutet haben könnte, wurde das Ganze heute von offizieller Seite bestätigt.

Wie bekannt gegeben wurde, dürfen sich die wartenden Spielerinnen und Spieler im Zuge des diesjährigen Summer Game Fest am 8. Juni 2023 auf einen ausführlichen Blick auf „Phantom Liberty“ freuen.

Gleichzeitig werden Pressevertreter und Content-Creator im Zuge der folgenden Play-Days die Möglichkeit erhalten, das große Add-on selbst anzuspielen und die eigenen Eindrücke unter die Gaming-Community zu bringen.

Doch damit nicht genug: Auch an die Spielerinnen und Spieler wurde bei CD Projekt gedacht. Wie das polnische Studio ergänzte, soll auch diesen die Gelegenheit eingeräumt werden, „Phantom Liberty“ vor dem Release anzuspielen. Da CD Projekt diesbezüglich nicht näher ins Detail ging, kann aktuell nur vermutet werden, wie diese Anspielmöglichkeit im Endeffekt aussehen wird.

Denkbar wären eine spielbare Demo oder technische Tests, an denen nur mit der Vollversion von „Cyberpunk 2077“ teilgenommen werden kann. Darüber hinaus wird über Anspielstationen auf Events wie der Gamescom 2023 spekuliert, die vom 23. bis zum 27. August 2023 in den Messehallen von Köln stattfindet.

Bei „Phantom Liberty“ wird es sich hinsichtlich des Budgets um die bisher größte Erweiterung in der Firmengeschichte von CD Projekt handeln. Mit von der Partie ist der britische Schauspieler Idris Elba, der uns Großes verspricht und uns in „Phantom Liberty“ nicht weniger als die „tiefgründigste Erzählung aller Zeiten“ in Aussicht stellt.

Um wegen der alten Konsolen keine technischen Kompromisse eingehen zu müssen, entschieden sich die Entwickler von CD Projekt bei „Phantom Liberty“ dazu, die PlayStation 4 beziehungsweise die Xbox One hinter sich zu lassen und sich nur noch auf den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S zu konzentrieren.

