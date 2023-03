Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: CD Projekt kündigt spannende News an und bittet um Geduld

Im vergangenen Jahr kündigten die Entwickler von CD Projekt mit „Phantom Liberty“ eine umfangreiche Erweiterung zum Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ an.

Auch wenn die offizielle Ankündigung des Add-ons mittlerweile ein paar Monate zurückliegt, sind handfeste Details weiterhin spärlich gesät. Im Prinzip wissen wir nur, dass wir in „Phantom Liberty“ einen neuen Distrikt von Night City erkunden können. Zudem wurde bestätigt, dass ein Wiedersehen mit Keanu Reeves alias Johnny Silverhand wartet.

Wie CD Projekt in einem aktuellen Tweet bestätigte, bereitet das polnische Studio aktuell die Veröffentlichung „spannender Neuigkeiten zu Phantom Liberty“ vor. Der Haken an der Sache: Die besagten News werden noch bis zum Juni dieses Jahres auf sich warten lassen.

Spekuliert wird, dass die Entwickler von CD Projekt Events wie das Summer Game Fest, den großen Xbox Games-Showcase oder den noch nicht offiziellen angekündigten PS5-Showcase nutzen könnten, um uns die „Phantom Liberty“-Erweiterung ausführlich vorzustellen – möglicherweise inklusive eines konkreten Releasetermins. Bisher ist nämlich nur von einer geplanten Veröffentlichung in diesem Jahr die Rede.

Hinsichtlich des Budgets handelt es sich bei „Phantom Liberty“ um die bisher größte Erweiterung in der Geschichte von CD Projekt. Um im technischen Bereich keine Kompromisse eingehen zu müssen und sicherlich auch um ein Debakel wie zum PlayStation 4- und Xbox One-Launch von „Cyberpunk 2077“ zu verhindern, wird die umfangreiche Erweiterung nicht mehr für die alte Konsolen-Generation veröffentlicht.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077:

Stattdessen erscheint „Phantom Liberty“ nur noch für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Darüber hinaus wurde im Zuge der offiziellen Ankündigung bestätigt, dass wir es hier mit der einzigen Erweiterung zu „Cyberpunk 2077“ zu tun haben. Die zweite geplante Erweiterung musste genau wie der seinerzeit angedachte Multiplayer-Modus gestrichen werden.

Eine Entwicklung, die auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Behebung der Fehler und technischen Probleme, mit denen „Cyberpunk 2077“ zum Konsolen-Launch zu kämpfen hatte, das Studio um mehrere Monate zurückwarf.

Exciting news, chooms: in June we’ll start to share more information about the #PhantomLiberty expansion. Stay tuned! pic.twitter.com/AePD1pWhxP

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 30, 2023