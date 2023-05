The Molasses Flood: Mehrere Entlassungen bei Studio von CD Projekt RED

The Molasses Flood:

Knapp 30 Entwickler von The Molasses Flood wurden entlassen. Den Grund dafür nannte ein Reporter von Kotaku in einer kurzen Erklärung.

The Molasses Flood gehört seit Ende 2021 zu CD Projekt RED:

Auch The Molasses Flood, ein Studio von CD Projekt RED ist aktuell von Entlassungen betroffen. Darüber machten zwei ehemalige Entwickler auf Twitter aufmerksam.

Zuerst setzte der bisherige Technical Narrative Designer einen Tweet ab. Später folgte dann noch ein Beitrag von der Umgebungskünstlerin, die ebenfalls ihren Job los ist. Beide suchen nach einer neuen Tätigkeit, weil sie von Molasses Flood entlassen wurden. Offenbar haben beide zum gleichen Zeitpunkt von ihrer Kündigung erfahren.

Projekt hat sich geändert

Darüber hinaus gab es noch weitere Kündigungen. Wie ein Reporter von Kotaku berichtete, bestätigte CD Projekt insgesamt 29 Entlassungen. Die Erklärung dazu: „Da sich das Projekt geändert hat, hat sich auch die Zusammensetzung des Teams geändert, das daran arbeitet – hauptsächlich auf Seiten von The Molasses Flood.“

Diese Meldung erreicht uns, nachdem die Entwicklung des „The Witcher“-Spinoffs wieder auf Kurs gebracht wurde. Hier kam es zu einem Neustart, wobei die Entwickler ein neues Framework erstellt haben.

Das Projekt soll sich sowohl durch Einzel- aber auch Mehrspieler-Elemente auszeichnen. Mehr ist bislang nicht bekannt.

Weitere Meldungen bezüglich CD Projekt RED:

In letzter Zeit berichteten wir öfter über Entlassungen in der Gaming-Branche. So musste bei Deviation Games die Hälfte der Belegschaft ihre Sachen packen. Auch bei Final Strike Games sollen zahlreiche Mitarbeiter ihre Stelle verloren haben. Beide Studios kooperieren beziehungsweise haben mit Sony Interactive Entertainment kooperiert.

