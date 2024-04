Returnal: Kein DLC oder neue Inhalte – animierter Comic zum dritten Jubiläum

Heute vor drei Jahren ist „Returnal“ für PS5 erschienen. Um das Jubiläum mit euch zu feiern, hat sich Housemarque eine Kleinigkeit für euch überlegt, die gestern angeteasert wurde.

Die Fans waren in den vergangenen 24 Stunden am spekulieren und erhofften sich natürlich neue Spiel-Inhalte für „Returnal“. Manche glaubten sogar an die Ankündigung eines Nachfolgers, was außerhalb eines PlayStation Showcases allerdings ohnehin unwahrscheinlich war. Zudem machte das Studio vor längerer Zeit klar, erst nach der nächsten neuen Marke einen Nachfolger liefern zu können.

Jetzt steht fest: Weder ein DLC noch ein Content-Update hat Housemarque für den dritten Jahrestag vorbereitet. Stattdessen hat das finnische Entwicklerstudio einen grafischen Roman vorgestellt, der 88 Seiten enthalten wird. Das Taschenbuch kommt am 22. Oktober dieses Jahres in die Buchhandlungen, einen Tag später sind die Comicläden dran.

Eine animierte Version davon haben die Entwickler heute auf YouTube hochgeladen:

Zusätzlich ein Artbook für Returnal

Zudem ist von einem Artbook die Rede. Wann es auf den Markt kommen soll, ist gegenwärtig aber noch nicht bekannt.

In den Kommentaren zeigen sich jedenfalls einige enttäuschte Nutzer, die gerne eine Download-Erweiterung gesehen hätten. Dass der Roguelite-Shooter zukünftig noch um neue Inhalte erweitert wird, ist mittlerweile eher unwahrscheinlich. Schon länger gab es kein Update mehr, schon länger ist das Team mit der Entwicklung des nächsten Projekts beschäftigt.

„Returnal“ kostet im PS Store weiterhin 79,99 Euro. Habt ihr jedoch PS Plus Extra abonniert, könnt ihr über die Spielebibliothek auf den Titel zugreifen. Die physische Version kriegt ihr außerdem für nur 29,99 Euro.

