Cyberpunk 2077 – Phantom Liberty: Erscheint das Add-on früher als gedacht?

Mit „Phantom Liberty“ kündigten die Entwickler von CD Projekt im vergangenen Jahr eine umfangreiche Story-Erweiterung zum Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ an, die neben dem PC nur noch für die aktuellen Konsolen erscheinen wird.

Wie CD Projekt kürzlich bestätigte, dürfen wir uns im Zuge des Summer Game Fest 2023 am 8. Juni über eine ausführliche Enthüllung der Erweiterung freuen. Aktuellen Berichten zufolge könnte sich die Wartezeit von der Präsentation bis zum Release von „Phantom Liberty“ in einem überschaubaren Rahmen bewegen.

Dies lassen zumindest die Aussagen des polnischen Podcasters „Borys“ vermuten, der unter Berufung auf seine Quellen berichtet, dass „Phantom Liberty“ irgendwann zwischen dem Summer Game Fest 2023 am 8. Juni und Anfang Juli erscheinen soll.

Offiziell bestätigt wurde bisher nichts

Während sich die Verantwortlichen von CD Projekt zu den Gerüchten um einen möglichen Releasezeitraum für „Phantom Liberty“ nicht äußern wollten, ergänzte der Podcaster, dass ihm interne Quellen des polnischen Studios bestätigt hätten, dass die Arbeiten an der Erweiterung große Fortschritte machten.

Zudem soll ihm bestätigt worden sein, dass CD Projekt seine Strategie für neue Spieleveröffentlichungen geändert hat und zukünftig auf deutlich kürzere Marketingkampagnen setzen möchte. Denkbar wäre daher, dass „Phantom Liberty“ nur kurz nach der Präsentation auf dem Summer Game Fest 2023 veröffentlicht wird.

Eigenen Angaben zufolge wurde „Borys“ von CD Projekt eingeladen, „Phantom Liberty“ im Zuge des Summer Game Fest 2023 anzuspielen. Eine Einladung, die darauf hindeuten dürfte, dass die Arbeiten an „Phantom Liberty“ in der Tat ziemlich weit fortgeschritten sind. Offiziellen Angaben zufolge dürfen wir uns in „Phantom Liberty“ auf eine Spionage-Thriller-Geschichte freuen, in der sowohl der Protagonist Johnny Silverhand als auch Idris Elba eine wichtige Rolle spielen werden.

Weitere Details zur Handlung dürften im Rahmen der offiziellen Enthüllung auf dem Summer Game Fest 2023 genannt werden. „Phantom Liberty“ erscheint für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Die alten Konsolen in Form der PlayStation 4 und der Xbox One bleiben aus technischen Gründen außen vor.

