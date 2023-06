Capcom: Verkaufszahlen zu Resident Evil 2/3/4, Monster Hunter Rise und mehr

Capcom hat eine Aktualisierung der Übersicht über die Platinum-Titel vorgenommen. Darin sind Spiele des Publishers aufgelistet, die mindestens eine Million Mal verkauft wurden.

Erstmals dabei ist das Remake von „Resident Evil 4“, das im März 2023 auf den Markt kam und zwischenzeitlich 3,7 Millionen Abnehmer fand. Auch „Capcom Arcade Stadium“ und „Mega Man X Legacy Collection“ konnten erstmals die Millionen-Marke überspringen.

Bei anderen Spielen kam es zu einer Aktualisierung der Verkaufszahlen. „Monster Hunter Rise“ konnte seit dem 1. Januar 2023 eine Million weitere Käufer mobilisieren, womit sich eine Gesamtverkaufszahl von 12,7 Millionen ergibt. Um 700.000 weitere Verkäufe legte „Resident Evil 2“ zu. Hier liegt die Gesamtverkaufszahl inzwischen bei 11,9 Millionen. Auch bei „Resident Evil 3“ und „Resident Evil Village“ kam es zu einer Erhöhung der jeweiligen Verkaufszahl.

Diese Capcom-Spiele legten seit Anfang Januar zu

Die folgende Liste zeigt die Gesamtverkaufszahl von Spielen, bei denen es in diesem Jahr zu einer Erhöhung kam oder die erstmals dabei sind. In Klammern werden die neuen Verkäufe seit dem 1. Januar 2023 aufgeführt.

Resident Evil 4 Remake – 3,7 Millionen (Neu)

Monster Hunter Rise – 12,7 Millionen (1 Million mehr)

Resident Evil 2 – 11,9 Millionen (700.000 mehr)

Resident Evil 3 – 7 Millionen (600.000 mehr)

Resident Evil Village – 7,9 Millionen (Zuwachs um 500.000 mehr)

Monster Hunter Rise: Sunbreak – 5,4 Millionen (500.000 mehr)

Devil May Cry 5 – 6,9 Millionen (400.000 mehr)

Resident Evil 7 – 12 Millionen (300.000 mehr)

Monster Hunter World – 18,8 Millionen (200.000 mehr)

Monster Hunter World: Iceborne – 10,2 Millionen (200.000 mehr)

Street Fighter V – 7,2 Millionen (200.000)

Devil May Cry HD Collection – 1,4 Millionen (100.000 mehr)

Capcom Arcade Stadium – 1,1 Millionen (neu)

Mega Man X Legacy Collection – 1 Million (neu)

Die komplette Liste der Platinum-Titel, die von „Monster Hunter: World“ angeführt wird, könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite von Capcom anschauen.

Weitere Spiele könnten schon in der kommenden Woche angekündigt werden. So veranstaltet der japanische Publisher in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Showcase, in dessen Rahmen aktuelle und kommende Games vorgestellt werden sollen. Unsere Meldung zu dieser Veranstaltung mit weiteren Informationen zum Capcom Showcase halten wir hier parat.

