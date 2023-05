Capcom: Vierte 90er-Wertung in 5 Jahren für den japanischen Publisher

Capcom brachte in den letzten fünf Jahren reihenweise Top-Spiele auf den Markt. Vier davon haben sogar die 90er-Grenze überschritten, wovon zwei im aktuellen Jahr herausgekommen sind.

Capcom hat es wieder geschafft: Mit „Street Fighter 6“ hat der japanische Publisher den dritten Must-Play-Titel innerhalb vier Jahren geliefert. Diese begehrte Auszeichnung erhalten Spiele, die es auf mindestens 90 Wertungspunkte gebracht haben. Dabei müssen mindestens 15 Testberichte vorliegen.

Der erste 90er-Hit der vergangenen Jahre war das „Resident Evil 2“-Remake. 91 Punkte erhielt die gelobte Horror-Neuauflage. Zwei Punkte mehr bekam das Remake des vierten Ablegers, also satte 93 Punkte. Nun reiht sich „Street Fighter 6“ dazwischen ein – mit 92 Punkten.

Auch andere jüngere Veröffentlichungen von Capcom sind in der Presse hervorragend angekommen. So kann „Resident Evil Village“ 84 Punkte vorweisen. Noch besser kam „Monster Hunter Rise“ an, das 88 Punkte bekommen hat. Auf eine ähnliche Punktezahl schaffte es die PS5-Portierung, die Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde.

RE4 Remake führt

Hier eine kurze Auflistung mit den bestbewerteten Capcom-Produktionen der letzten fünf Jahre. Es handelt sich dabei immer um die PlayStation-Version.

Resident Evil 4 Remake – 93 Punkte

– 93 Punkte Street Fighter 6 – 92 Punkte

– 92 Punkte Resident Evil 2 Remake – 91 Punkte

– 91 Punkte Monster Hunter World – 90 Punkte

– 90 Punkte Devil May Cry 5: Special Edition – 89 Punkte

– 89 Punkte Monster Hunter Rise – 87 Punkte

– 87 Punkte Resident Evil Village – 84 Punkte

Die hohe Qualität spiegelt sich in den Zahlen des Unternehmens wieder: Im vergangenen Geschäftsjahr erreichte Capcom abermals einen neuen Höchstwert. Zum sechsten Mal in Folge wurden damit Rekordgewinne eingenommen.

In Zukunft könnt ihr unter anderem den Nachfolger zu „Dragon’s Dogma“ erwarten – nach über zehn Jahren. Mit immerhin 78 Punkten bei Metascore war Teil eins zwar nicht überragend, aber dennoch ziemlich gut. Der User-Score fiel mit 8,3 Punkten sogar noch höher aus.

