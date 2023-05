Street Fighter 6: Capcoms nächster Hit? Testwertungen in der Übersicht

In dieser Woche erscheint Capcoms Fighting-Titel "Street Fighter 6" für die Konsolen und den PC. Warum sich Genre-Fans den neuesten Ableger der Kult-Reihe definitiv nicht entgehen lassen sollten, verraten die internationalen Reviews.

In wenigen Tagen erscheint mit „Street Fighter 6“ der neueste Ableger der erfolgreichen Fighting-Titel-Serie aus dem Hause Capcom für die Konsolen und den PC.

Nachdem die Beta bereits Lust auf mehr gemacht hat, erreichten uns heute die Reviews der internationalen Spielepresse, die „Street Fighter 6“ geschlossen über den sprichwörtlichen grünen Klee lobt. Nach mehr als 50 Reviews bringt es der Fighting-Titel auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von beeindruckenden 92 Punkten.

Zu den größten Pluspunkten von „Street Fighter 6“ gehört vor allem das komplexe Kampfsytem, das sich dank der anpassbaren Steuerung sowohl an Neulinge als auch erfahrene Fans des Genres richtet.

Zudem werden der reibungslos funktionierende Online-Modus, die nahezu perfekte Spielbarkeit, der stattliche Umfang und die abwechslungsreichen Charaktere lobend hervorgehoben.

Das sagen die internationalen Kollegen

Die Höchstwertung gibt es beispielsweise von Comicbook: „Street Fighter 6 macht einfach Spaß. Jeder Schlag trifft hart, jeder Tritt fühlt sich großartig an und es ist einfach so cool anzusehen. Es ist der größte Spaß, den ich mit Street Fighter seit Jahren hatte, und der großartige, schlagkräftige Start in eine kraftvolle neue Ära für das Franchise.“

Selbiges gilt für die Kollegen von Noisy Pixel, die ihre Wertung wie folgt begründen: „Street Fighter 6 schafft eine Umgebung, in der alle anderen Kampfspiele und Communities gedeihen können, und so gewinnen wir alle, unabhängig von persönlichen Vorlieben. Es vereint alle großartigen Eigenschaften des Franchise und liefert noch mehr. Je nachdem, was Sie von der Erfahrung erwarten: Hier ist etwas für Sie dabei.“

IGN hingegen vergibt 9/10 Punkten: „Street Fighter-Spiele sind immer Benchmark-Momente für das 2D-Kampfspiel-Genre, aber Street Fighter 6 fühlt sich nach etwas ganz Besonderem an. Das Drive-System ist eine unglaubliche Ergänzung der Kampfmechanik, die Ihnen gleich zu Beginn jeder einzelnen Runde ein wahres Schweizer Taschenmesser an Optionen und Metermanagement-Entscheidungen bietet. Das Launch-Roster ist das beste, die Street Fighter je gesehen hat, der Online-Netcode ist nach dem Durchlaufen von drei Betas bisher einwandfrei und die Anzahl kleinerer Details, die geboten werden, sind beispiellos.“

Testwertungen in der Übersicht

Comicbook – 100

GamigNexus – 100

The Gamer – 100

GamesRadar – 100

GamesHub – 100

God is a Geek – 100

Inverse – 100

Noisy Pixel – 100

Screenrant – 100

TheSixthAxis – 100

Twinfinite – 100

Videogames Chronicles – 100

COGconnected – 96

The Games Machine – 95

Destructoid – 95

GamingTrend – 95

LevelUp – 90

IGN – 90

PlayStation Lifestyle – 90

GameSpot – 90

PushSquare – 90

Attack of the Fanboy – 90

CG Magazine – 90

Hardcore Gamer – 90

Shacknews – 90

Stevivor – 90

The Loadout – 90

TrueGaming – 90

Eurogamer – 80

Game Revolution – 80

The Enemy – 80

Cubed3 – 70

Die komplette Liste über alle internationalen Reviews findet ihr auf Metacritic. „Street Fighter 6“ erscheint am 2. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

