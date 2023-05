Street Fighter 6: Launch-Trailer mit Lil Wayne – „Kämpfen ist eine Kunst“

Bevor in einer Woche der neue "Street Fighter"-Ableger auf den Markt kommt, dürft ihr den Launch-Trailer betrachten. Um das Spiel zu vermarkten, hat Capcom den Rapstar Lil Wayne angeheuert.

In Kürze darf losgeprügelt werden.

„Kämpfen ist eine Kunst. Und dies ist unser Meisterwerk“, sagt Lil Wayne zum bevorstehenden Fighting-Ableger. Der US-Rapper ist im gestern veröffentlichten Launch-Trailer von „Street Fighter 6“ zu sehen, das am 2. Juni herauskommt. Zu den bedienten Systemen gehören die PS5, PS4, Xbox Series X/S und der PC.

Wer noch unentschlossen ist, ob ihm solch ein Kampfspiel zusagt, kann sich eine Demo herunterladen. Auf allen genannten Plattformen steht diese Testversion bereit. Hier könnt ihr die Singleplayer-Kampagne und das Toolset zur Avatar-Erstellung ausprobieren. Zudem dürft ihr mit Ryu und Luke trainieren, um für die Vollversion bestens gewappnet zu sein.

Gefällt euch das Spiel, lassen sich die Fortschritte in die finale Version übertragen. Aber nur, wenn ihr das Spiel für die gleiche Konsole kauft.

Eine neue Ära für die kultige Reihe

Schaut euch nun den Launch-Trailer an, in dem Lil Wayne mit einigen Worten auf das Prügelspiel einstimmt:

Capcom ist selbstbewusst, was die Verkäufe angeht. Ende April teilte Haruhiro Tsujimoto mit: Ganze zehn Millionen verkaufte Einheiten strebt der japanische Publisher an! Beim Vorgänger waren es knapp über sieben Millionen Verkäufe, was bereits eine starke Zahl war.

Den Entwicklern zufolge ist ein Ableger zu erwarten, der die Reihe ähnlich prägt wie „Street Fighter 2“ aus dem Jahr 1991. Doch nicht nur langjährige Fans, sondern auch Neulinge sollen sich vom neuen Teil angesprochen fühlen. Damit blutige Anfänger nicht überfordert sind, hat das Team eine alternative Steuerung implementiert.

