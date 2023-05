Capcom: Neuer Höchstwert – Publisher blickt auf weiteres Rekordjahr zurück

Läuft bei Capcom: Ein weiteres Mal hat der japanische Publisher einen neuen Höchststand erreicht. Noch nie zuvor wurden in einem Geschäftsjahr so viele Spiele verkauft.

Im Geschäftsjahr 2022/23 hat Capcom stolze 41,7 Millionen Spiele verkauft. Damit hat der bekannte Publisher einen neuen Rekord aufgestellt!

Die Verantwortlichen haben diesen Erfolg im neuesten Finanzbericht erwähnt. Noch nie ist es der Firma gelungen, dermaßen viele Software-Verkäufe zu erzielen. Im Jahr zuvor waren es noch 32,6 Millionen Einheiten, was den Anstieg verdeutlicht.

Tatsächlich kam der Großteil dieser Verkäufe durch Katalogspiele zustande. 29,3 Millionen Verkäufe sind es genau. Darunter befinden sich beliebte Titel wie „Monster Hunter World“, „Resident Evil Village“ und „Devil May Cry 5“.

Neuerscheinungen haben natürlich trotzdem eine wichtige Rolle gespielt. Zum Beispiel das „Resident Evil 4“-Remake, das schon im April die Vier-Millionen-Marke überschritten hat. Noch deutlich öfter verkauft hat sich „Monster Hunter Rise: Sunbreak“, das seit Juni 2022 verfügbar ist. Auf 5,45 Millionen Verkäufe kommt die Erweiterung.

Das allgemeine Betriebseinkommen von Capcom? 18,4 Prozent höher als im vorherigen Geschäftsjahr. Der Nettoumsatz ist um 14,4 Prozent gestiegen.

Ein Rekordjahr nach dem anderen

Capcoms Erfolgswelle will nicht aufhören: Zum zehnten Mal in Folge ist das Betriebsergebnis gestiegen. Außerdem ist es das sechste Jahr hintereinander, in dem Rekordgewinne erzielt wurden.

Nach einem abflachenden Wachstum sieht es momentan nicht aus. Schließlich sind mit „Street Fighter 6“ und „Exoprimal“ schon die nächsten Neuerscheinungen in Aussicht. Zudem dürfte das Remake von „Resident Evil 4“ früher oder später die nächste Million knacken.

Weitere Meldungen zu Capcom:

Gerade beim kommenden „Street Fighter“-Ableger hat Capcom hohe Erwartungen. Ganze zehn Millionen Exemplare will der Publisher verkaufen. Das wären rund drei Millionen Verkäufe mehr als beim Vorgänger aus dem Jahr 2016. Darüber hinaus kommt noch ein Live-Action-Film zur Fighting-Marke, der zusätzliches Geld in die Kassen spülen wird.

Weitere Meldungen zu Capcom.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren