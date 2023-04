Capcom: Aktienkurs erreicht ein neues Rekordhoch

Capcom befindet sich gerade auf dem größten Höhenflug seiner Firmengeschichte. Wie Videospielbranchenberater Dr. Serkan Toto auf Twitter verrät, hat das Unternehmen ein neues Maximum erreicht, was den Aktienwert von Capcom angeht.

Demnach ist Capcom einen Aktienwert von 4.865 Yen erreicht, was umgerechnet einem Wert von 33,57 Euro entspricht. Mittlerweile ist der Wert wieder leicht auf 4.840 Yen, also rund 33,40 Euro gesunken. Doch trotzdem ist das für Capcom allemal ein Grund zum Feiern.

Capcom auf Erfolgskurs

Die Meldung kommt kurz nach dem Verkaufsbeginn von „Resident Evil 4 Remake“. Erst kürzlich gab Capcom bekannt, dass das Spiel in den ersten beiden Tag mehr als drei Millionen Mal ausgeliefert beziehungsweise digital verkauft wurde.

Aktuell arbeitet Capcom am „Mercenaries“-Modus für „Resident Evil 4 Remake“, der womöglich noch einmal für einen Schwung nach oben sorgen könnte. Außerdem halten sich hartnäckige Gerüchte, dass ein kostenpflichtiger „Separate Ways“-DLC in der Entwicklung sein soll.

Weitere Titel, die ebenfalls aktuell zum Erfolg von Capcom beitragen dürften, sind „Mega Man Battle Network Legacy Collection“ (Nintendo Switch, PS4, PC), „Monster Hunter Rise: Sunbreak“, (Xbox Series X/S, Xbox One, PC, PS4, PS5) „Ghost Trick: Phantom-Detektiv“ (Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC) und „Exoprimal“ (Xbox Series X/S, Xbox One, PC, PS4, PS5, Nintendo Switch). Alle Spiele erscheinen in einem Zeitraum vom 14. April bis zum 14. Juli 2023.

Sollte unter den kommenden Titeln ebenfalls ein großer Verkaufsschlager sein, könnte es sein, dass Capcom sein Rekord-Hoch im Aktienkurs noch einmal übertrifft. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze noch entwickeln wird.

„Resident Evil 4 Remake“ erschien am 24. März 2023. Am 7. April 2023 soll der kostenlose „Mercenaries“-Modus nachgereicht werden. In diesem kurzweiligen Minispiel übernehmen wir die Kontrolle einer der zur Verfügung stehenden Charaktere und müssen möglichst viele Gegner besiegen, um eine hohe Punktzahl zu erreichen.

