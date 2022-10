Capcom: Aktuelle Verkaufszahlen zu Resident Evil, Monster Hunter und mehr

Anlässlich der in dieser Woche vorgelegten Geschäftszahlen veröffentlichte Capcom aktualisierte Verkaufszahlen zu bekannten Serien wie "Resident Evil" oder "Monster Hunter". Zudem gab der japanische Publisher bekannt, dass das erste Halbjahr mit einem erfreulichen Ergebnis zu Ende ging.

In dieser Woche legte der japanische Publisher Capcom den Geschäftsbericht zum am 30. September 2022 zu Ende gegangenen Halbjahr vor, das für das Unternehmen mit einem erfreulichen Ergebnis zu Ende ging.

So generierte Capcom im Zeitraum zwischen dem 1. April und dem 30. September 2022 Umsätze in Höhe von 332,77 Millionen Euro und erwirtschaftete dabei 109,48 Millionen Euro an Gewinn. Ergänzend zum vorgelegten Geschäftsbericht des ersten Halbjahres 2022/2023 stellte Capcom aktualisierte Verkaufszahlen zu den führenden hauseigenen Serien bereit – darunter „Monster Hunter“ und „Resident Evil“.

Mit einem gehörigen Abstand handelt es sich bei „Resident Evil“ weiterhin um die kommerziell erfolgreichste Marke von Capcom. Anbei eine Übersicht über die veröffentlichten Zahlen.

Capcom: Die erfolgreichsten Serien des japanischen Publishers

Resident Evil: 131 Millionen

Monster Hunter: 88 Millionen

Street Fighter: Millionen

Mega Man: 38 Millionen

Devil May Cry: 27 Millionen

Dead Rising: 15 Millionen

Related Posts

Zu den nächsten großen Titeln, die Capcom im Geschäftsjahr 2022/2023 veröffentlicht, gehört das Remake zum Survival-Horror-Klassiker „Resident Evil 4“, das am 24. März 2023 für den PC und die Konsolen veröffentlicht wird. Bereits am morgigen Freitag, den 28. Oktober 2022 erscheint zudem die „Resident Evil: Village Gold-Edition“ für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Neben dem Hauptspiel umfasst die Gold-Village neue Charaktere für den Mercenaries-Modus sowie den „Shadows of Rose“ genannten DLC, in dem ihr dem düsteren Geheimnis der Familie Winters auf den Grund geht.

Quelle: Capcom

Weitere Meldungen zu Capcom, Monster Hunter, Resident Evil.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren