Exoprimal: Capcoms zukünftige Spiele werden Crossplay haben

In „Exoprimal“ wird es die Möglichkeit geben, über mehrere Plattformen hinweg mit anderen zu spielen. Dieses Feature will Capcom nun für zukünftige Titel häufiger nutzen.

In einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu stand Capcoms Representative Director Haruhiro Tsujimoto Rede und Antwort. Er sprach unter anderem darüber, dass zukünftige Spiele aus dem Hause Capcom die Crossplay-Funktion unterstützen werden.

Mithilfe des Crossplay-Features können Spieler und Spielerinnen unabhängig von der Plattform miteinander spielen. So ist es beispielsweise möglich, dass die PC- und die PS5-Version miteinander kompatibel werden und die zugehörige Spielerschaft den Matches aus der anderen Version beitreten kann.

Crossplay für alle zukünftigen Titel

Die ersten Erfahrungen mit Crossplay hat Capcom mit dem Titel „Exoprimal“ gewinnen wollen. Das Spiel hat gewissermaßen als Test gedient und Tsujimoto glaubt, dass Capcom noch weitere Spiele wie „Exoprimal“ entwickeln muss.

„Exoprimal“ ist ein teambasiertes Online-Action-Spiel, in dem Spieler und Spielerinnen in Exosuits schlüpfen und gegen Horden von Dinosauriern antreten müssen. Der Titel erscheint am 14. Juli 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S, doch dank der Crossplay-Funktion können alle Plattformen miteinander spielen.

Auch „Street Fighter 6“, das am 2. Juni 2023 erscheinen soll, wird eine Crossplay-Unterstützung zwischen den Plattformen bieten. Eine weitere IP, die von einer Crossplay-Funktion profitieren würde, wäre das „Monster Hunter“-Universum, da Jäger und Jägerinnen im Online-Modus zusammen Jagd auf diverse Monster machen.

Momentan arbeitet Capcom nicht nur an „Exoprimal“ und „Street Fighter 6“, sondern auch an „Ghost Trick: Phantom-Detektiv“. Allerdings handelt es sich hierbei um ein Singleplayer-Spiel, das am 30. Juni 2023 für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erhältlich sein wird.

Quelle: ryokutya2089

