Exoprimal: Diese Inhalte erwarten euch zum Launch

Vor knapp einem Jahr überraschte Capcom mit der Ankündigung des teambasierten Actionspiels „Exoprimal“, in dem es im wahrsten Sinne des Wortes Dinosaurier vom Himmel regnet. Und nachdem man vor kurzem eine offene Beta veranstaltete, haben die Verantwortlichen inzwischen auch die Inhalte verraten, die zum Launch im kommenden Sommer auf die Spieler warten sollen.

In der Beta hatte man die Chance einige Missionen aus dem „Dino Survival“-Modus zu spielen, der euch eine gewaltige Horde an Urzeitechsen entgegenwirft. Doch im vollen Spiel soll es noch weitere Arten zu spielen geben.

Missionen, Ranglisten und vieles mehr

Unter anderem werden Missionen ohne direkten Kampf gegen andere Spieler versprochen, in denen der schnellstmögliche Abschluss von PvE-Missionen zum Erfolg führen wird.

Darüber hinaus werden kooperative Missionen für bis zu zehn Spieler geboten, die eine Auswahl an Aufgaben und noch gemeinere Dinosaurier mit sich bringen. Wöchentlich werden Fünf-Spieler-Missionen in einer entsprechenden Rotation bereitgestellt. In diesen kann man sich mit der schnellsten Abschlusszeit an der Spitze einer weltweiten Rangliste platzieren.

All dies wird auf einer Auswahl an verschiedenen Karten erlebbar sein, die unter anderem einen Damm sowie eine Vulkanische Basis umfassen. Darüber hinaus werden in „Dino Survival“ auch Story-Missionen zur Verfügung stehen, die vollumfänglich mit Zwischensequenzen auch die Geschichte rund um die unheimliche KI Leviathan und die Parallelwelten erzählen.

Für dieses Abenteuer könnt ihr auch euren Exosuit mit Modulen ausrüsten, die neue Fähigkeiten ermöglichen. Kosmetische Anpassungen mit Exosuit- sowie Waffen-Skins, Aufklebern, Emotes und weiteren Inhalten werden ebenfalls in „Exoprimal“ enthalten sein. Außerdem kann man sich durch den Abschluss von Herausforderungen im Spiel auch Belohnungen freischalten.

Doch das war noch nicht alles. Capcom hat auch einen kurzen Ausblick auf die Updates gewährt, die nach dem Launch veröffentlicht werden sollen.

Demnach werden sich Spieler auf Exosuit-Varianten mit alternativer Ausrüstung und anderen Spielstilen freuen können, während jede neue Season weitere Inhalte hinzugefügt werden sollen. Außerdem möchte das Unternehmen hinter Marken wie „Resident Evil“, „Devil May Cry“ und „Monster Hunter“ auch Kollaborationen mit anderen Spielen aus dem hauseigenen Portfolio umsetzen.

„Exoprimal“ wird am 14. Juli 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam) erscheinen. Im Übrigen wird Capcom den Titel auch im Xbox Game Pass zur Verfügung stellen.

