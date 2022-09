Exoprimal: Story-Trailer geht auf die Gefahren der Exosuit-Nutzung ein

Heute bedachte uns Capcom mit einem frischen Trailer zum kooperativen Dino-Shooter "Exoprimal". In diesem wird auf die Gefahren eingegangen, die die Nutzung der Exo-Suits mit sich bringt.

Mit „Exoprimal“ kündigte Capcom im Frühjahr einen kooperativen PvE-Shooter für den PC und die aktuellen Konsolen an, der für einen Release im Jahr 2023 vorgesehen ist.

In dieser Woche stellte der Publisher einen frischen Story-Trailer bereit, in dem sich alles um die Gefahren dreht, die mit der Nutzung der Exo-Suits einhergehen. In „Exoprimal“ sehen sich die Menschen mit der einer Invasion tödlicher Dinosaurier konfrontiert, die durch interdimensionale Verzerrungen den Weg auf die Erde finden.

Um dieser Gefahr Einhalt zu gebieten, greifen die Menschen auf die mächtigen Exo-Suits zurück, die ihnen übermenschliche Fähigkeiten verleihen. Allerdings nicht ohne Folgen, wie der heutige Story-Trailer verdeutlicht.

Unterschiedliche Klassen sorgen für strategische Scharmützel

Darüber hinaus zeigt der neue Trailer mit dem Nimbus, den Skywave, der Murasame oder dem Krieger verschiedene Exo-Suits, mit denen ihr euch in „Exoprimal“ in die Schlacht stürzen könnt. Eigenen Angaben zufolge setzen die Entwickler von Capcom bei den Exo-Suits auf die typischen Rollen, die aus anderen Shootern beziehungsweise Multiplayer-Titeln bekannt sind.

Darunter die Tank-Klassen, mit denen ihr euren Widersachern im Nahkampf gegenübertreten könnt. Hinzukommen Fernkampf-Klassen, mit denen ihr aus der sicheren Distanz heraus agieren könnt, oder Supporter, die in der Lage sind, ihr Team mit entsprechenden Buffs zu stärken oder ihre Mitstreiter zu heilen.

Weitere Meldungen zu Exoprimal:

„Exoprimal“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

Weitere Meldungen zu Exoprimal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren