Exoprimal: Trailer zur Coop-Action zeigt das Schlachtengetümmel, die Exo-Suits und mehr

Mit „Exoprimal“ kündigte der japanische Publisher Capcom im März dieses Jahres eine neue Marke an, die unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

In „Exoprimal“ verschlägt es uns in das Jahr 2043, in dem die Menschheit vor ihrem endgültigen Untergang steht. So suchen Armeen von Dinosauriern die Erde heim und machen Jagd auf die Bewohner des blauen Planeten. In Gruppen mit bis zu sechs Spielern beziehungsweise Spielerinnen nehmen wir in „Exoprimal“ den Kampf gegen die aggressiven Urzeitechsen auf.

Um euch einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in der neuen Marke von Capcom auf euch zukommt, wurde im Zuge des „Capcom Games-Showcase“ in der heutigen Nacht ein frischer Gameplay-Trailer zur Coop-Action veröffentlicht.

Zieht mit mächtigen Exo-Suits ins Gefecht

Um physisch überhaupt in der Lage zu sein, gegen die Dinosaurier bestehen zu können, setzen die Menschen in „Exoprimal“ auf mächtige Exo-Suits, mit denen ihr eine bestimmte Rolle auf dem Schlachtfeld einnehmen könnt. Der „Zephyr“ wurde beispielsweise auf den Nahkampf zugeschnitten und ermöglicht es euch, euch in die gegnerischen Horden zu stürzen und dort die direkte Konfrontation zu suchen. Der „Roadblock“ hingegen fungiert auf dem Schlachtfeld als eine Art Tank und nutzt ein großes Schild, um sein Team vor Schaden zu bewahren.

Im neuen Trailer zu sehen ist zudem der „Barrage“-Suit, der massive Hitze erzeugt und sich so einen Weg durch die gegnerischen Trupps bahnt. Wer mit dem „Vigilant“-Anzug ins Gefecht zieht, darf wiederum auf verschiedene Feuerwaffen zurückgreifen, mit denen Angriffe aus der Ferne möglich sind. Weitere Eindrücke zur neuen Coop-Action von Capcom entnehmt ihr dem angehängten Trailer.

Weitere Meldungen zu Exoprimal:

„Exoprimal“ wird nach dem aktuellen Stand der Dinge 2023 erscheinen.

Weitere Meldungen zu Exoprimal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren