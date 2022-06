Exoprimal: Capcom bezieht Stellung zu den Dino Crisis- und Free2Play-Spekulationen

In einem aktuellen Interview bezog Capcoms Takuro Hiraoka Stellung zu den aktuellen Spekulationen, dass die neue Action-Marke mit "Dino Crisis" in Verbindung stehen könnte. Auch die Spekulationen um einen möglichen Free2Play-Release wurden kommentiert.

Mit „Exoprimal“ kündigte der japanische Publisher Capcom vor einigen Wochen einen neuen Action-Titel an, der sich unter anderem für die PlayStation 5 in Entwicklung befindet.

Versprochen wird eine neue Marke, die vor allem mit ihren hitzigen Coop-Gefechten punktet. So wird es euch ermöglicht, euch mit anderen Spielern beziehungsweise Spielerinnen zusammenzuschließen und in einer fiktiven Zukunft den Kampf gegen Dinosaurier-Horden aufzunehmen. In einem von IGN geführten Interview ging Capcoms Takuro Hiraoka auf verschiedene Gerüchte zu „Exoprimal“ ein, die derzeit die Runde machen.

Zum einen wies Hiraoka darauf hin, dass es sich bei „Exoprimal“ nicht um einen Free2Play-Titel handeln wird. Stattdessen haben wir es hier mit einem Vollpreisprodukt zu tun, das sowohl in Form einer Retail-Fassung als auch in einer Download-Version angeboten wird.

Exoprimal hat nichts mit Dino Crisis zu tun

Auch die mögliche Verbindung zur „Dino Crisis“-Franchise wurden von Takuro Hiraoka dementiert. Wie er ausführte, wurde „Exoprimal“ bewusst als komplett neue Marke konzipiert. Während ihr in „Monster Hunter“ in der Regel nur gegen ein großes Monster antretet, geht es laut Hiraoka in „Exoprimal“ darum, die Spieler und Spielerinnen in Gefechte mit großen Gegnerhorden zu verwickeln. „Wir dachten auch, dass es großartig wäre, diese Erfahrung online mit anderen zu teilen. Und so war das Grundkonzept von Exoprimal geboren“, heißt es weiter.

In der neuen Action-IP von Capcom führt unser Weg in das Jahr 2043, in dem eine aggressive Horde von Dinosauriern die Erde überfällt und den Fortbestand der Menschheit bedroht. Ihr schließt euch einer Spezialeinheit an, die auf mächtige Exo-Suits setzt und den Kampf gegen die Invasoren aufnimmt. Weitere Details zu den verschiedenen Anzügen und den damit verbundenen Fähigkeiten haben wir hier für euch zusammengefasst.

Mit Hiroyuki Kobayashi wirkt übrigens der Producer der „Dino Crisis“-Reihe an der neuen Marke mit. „Exoprimal“ erscheint 2023 unter anderem für die PlayStation 5.

