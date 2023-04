Resident Evil 4: Aktualisierte Verkaufszahl und Accolades-Trailer zum Remake

Nur zwei Tage benötigte das Remake von „Resident Evil 4“, um sich über drei Millionen Mal zu verkaufen. Ein durchaus beeindruckender Erfolg.

Nun liegt die aktualisierte Verkaufszahl vor: In der Zwischenzeit hat Capcom eine weitere Million Exemplare verkauft. Dadurch hat das Action-Horror-Abenteuer schon die vier-Millionen-Marke überschritten – genau zwei Wochen nach dem Release.

Den ersten Rekord knackte die Neuauflage schon am Veröffentlichungstag. So stieg die PC-Version auf Steam direkt zum meistgespielten „Resident Evil“-Titel auf. Um die 140.000 Spieler waren gleichzeitig aktiv.

Unter anderem in Großbritannien und Japan stieg das Remake auf dem ersten Platz in den Charts ein. Wie es hierzulande und in den Vereinigten Staaten aussieht, ist noch nicht bekannt.

Die zahlreichen Verkäufe weltweit sind natürlich nicht unbegründet: Bei der Presse räumte „Resident Evil 4“ eine Bestwertung nach der anderen ab. Daher liegt der Metascore nach 116 eingereichten Testberichten bei stolzen 93 Punkten. Der User-Score hingegen fällt mit 6,8 Punkten deutlich niedriger aus, was unter anderem an der Stimme von Ada Wong liegt. Die Synchronsprecherin der Geheimagentin musste wegen massiver Kritik sogar ihre Instagram-Beiträge auf privat stellen.

„Eine Genre-definierende Erfahrung“

Jedenfalls ließ es sich Capcom nach all diesen Glanzwertungen nicht nehmen, einen Accolades-Trailer hochzuladen. Hier seht ihr ein paar positive Pressezitate im Schnelldurchlauf – gemischt mit ein paar Spielszenen.

GameSpot spricht nicht weniger als von „einer Genre-definierenden Erfahrung und einem der großartigsten Spiele aller Zeiten“. Erfahrt jetzt, was andere Gaming-Magazine zu dem hochgelobten Werk sagen.

Das „Resident Evil 4“-Remake ist für PS5, PS4, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Heute reichte das Entwicklerteam wie versprochen den „The Mercenaries“-Modus nach, während „Separate Ways“ noch auf sich warten lässt.

