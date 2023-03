Resident Evil 4 – Separate Ways: Entscheidender Hinweis entdeckt – Ankündigung in Kürze?

Ende der vergangenen Woche veröffentlichte Capcom das technisch wie spielerisch aufpolierte Remake zu „Resident Evil 4“ für die Konsolen und den PC. Wie bereits im Vorfeld des Release kommuniziert wurde, werden ausgewählte Inhalte erst nach dem Launch folgen.

Darunter der Mercenaries-Modus, der letzte Woche für eine Veröffentlichung am 7. April 2023 bestätigt wurde. Ein Fragezeichen hingegen steht weiterhin hinter „Separate Ways“, das bisher nicht offiziell angekündigt wurde. Allerdings verdichteten sich zuletzt die Hinweise, dass das Mini-Add-on erweitert und als kostenpflichtiger DLC nachgereicht werden könnte.

Auf den entscheidenden Hinweis zu den laufenden Arbeiten an „Separate Ways“ könnten Dataminer im Quellcode des „Resident Evil 4 Remakes“ gestoßen sein. In diesem wurde nämlich ein Ordner mit dem Namen „Another Order“ entdeckt. Bei „Another Order“ handelt es sich bekanntermaßen um den japanischen Namen von „Separate Ways“.

Nach der Entdeckung von „Another Order“ beziehungsweise „Separate Ways“ im Quellcode des Remakes wird davon ausgegangen, dass die offizielle Ankündigung in den kommenden Wochen erfolgen wird. Möglicherweise nach dem Release des Mercenaries-Modus im nächsten Monat? Bei „Separate Ways“ handelte es sich im originalen „Resident Evil 4“ um einen Spiel-Modus, den ihr mit dem erfolgreichen Abschluss der Kampagne freischalten konntet.

In „Separate Ways“ übernehmt ihr die Kontrolle über Ada Wong und habt die Möglichkeit, die Geschichte des 2005 veröffentlichten Horror-Klassikers aus einem anderen Blickwinkel zu erleben. Da Ada über einen Greifhaken verfügte, war die Agentin in der Lage, Gebiete und Abschnitte zu erkunden, die dem Protagonisten des Hauptspiels, Leon S. Kennedy, verschlossen blieben.

Beim „Mercenaries“-Modus und „Separate Ways“ handelt es sich übrigens nicht um die einzigen Inhalte, die zum Launch des „Resident Evil 4 Remakes“ nicht zur Verfügung standen. Auch die Unterstützung von PlayStation VR2 wird zu gegebener Zeit mit einem kostenlosen Update für alle Besitzer der Neuauflage nachgereicht. Einen konkreten Termin nannte Capcom hier allerdings noch nicht.

Weitere Meldungen zum Resident Evil 4 Remake:

Das Remake zu „Resident Evil 4“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich. In unserem ausführlichen Test verraten wir euch, warum die Entwickler von Capcom mit der Neuauflage ein fast perfektes Remake ablieferten.

Thanks to Gosetsu from the RE Wiki Discord, they managed to datamine Resident Evil 4 Remake and find evidence that „The Another Order“, otherwise known as „Separate Ways“ exists in the files.

Will we see this announcement in the near future?#RE4 #ResidentEvil4Remake pic.twitter.com/Em0jpeytBS

— Will | Resident Evil Central 👁️ (@ResiEvilCentral) March 25, 2023