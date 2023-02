Resident Evil 4: VR-Mode für PlayStation VR2 erscheint als kostenloser DLC

"Resident Evil 4" wird einen VR-Modus erhalten. Doch wie steht es um die Entwicklung? Capcom gab heute ein Status-Update heraus und betonte, dass der VR-Modus des "RE4"-Remakes mit einem kostenlosen Download in das Spiel gebracht wird.

Passend zum Launch von PlayStation VR2, das heute weltweit auf den Markt kam, äußerte sich Capcom zum angekündigten VR-Mode von „Resident Evil 4“. Während das Remake selbst am 24. März 2023 erscheinen soll, scheint es, dass die Virtual Reality-Erfahrung deutlich länger auf sich warten lässt.

In einem Tweet macht Capcom darauf aufmerksam, dass die Entwicklung der Virtual Reality-Komponente gestartet wurde. So heißt es: „Die Entwicklung des VR-Modus für Resident Evil 4 hat begonnen.“ Weitere Informationen zu den Inhalten dieser Komponente lieferte der Publisher nicht und verwies lediglich darauf: „Freut euch auf weitere Details in der Zukunft.“

Eine kleine Information ließ Capcom aber doch noch folgen und gab das Versprechen ab, dass der VR-Modus von „Resident Evil 4“ kostenlos angeboten wird: „Der VR-Modus für Resident Evil 4 wird als kostenloser Download-Inhalt für PlayStation 5 / PlayStation VR2 veröffentlicht“, heißt es in einem zusätzlichen Tweet.

Resident Evil Village für PSVR2 verfügbar

Aber auch zum Launch von PlayStation VR2 müssen Besitzer der Hardware nicht auf eine VR-Erfahrung im „Resident Evil“-Universum verzichten. Denn „Resident Evil Village“ wurde mit einem Update für die Virtual Reality-Brille kompatibel gemacht. Spieler können die gesamte Kampagne noch intensiver erleben und profitieren unter anderem vom Support der Sense-Controller.

Spieler, die „Resident Evil Village“ nicht besitzen, dürfen dank einer Demo kostenlos in das Horrorerlebnis hineinschnuppern. Neben der Anspielfassung des Capcom-Titels wurden heute noch weitere Demos für PlayStation VR2 verfügbar gemacht.

Im Laufe der Woche wurden zudem zehn weitere Spiele für das Launch-Fenster von PlayStation VR2 angekündigt. Zuvor war von mehr als 30 Spielen die Rede, die Käufer des Headsets in der Veröffentlichungsphase genießen können. Inbegriffen sind auch Upgrades für bestehende Titel.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2:

PlayStation VR2 kam am heutigen 22. Februar 2023 auf den Markt. Das Headset kann für 599,99 Euro bestellt werden. Und Spieler, die 50 Euro mehr ausgeben möchten, erhalten ein Bundle mit „Horizon: Call of the Mountain“.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren