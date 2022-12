PlayStation VR2: Vorbestellungen ohne Einladung möglich

Nachdem die ersten Vorbestellungen von PlayStation VR2 lediglich über ein Einladungssystem vorgenommen werden konnten, hat Sony den Bestellprozess vollständig geöffnet.

Das heißt: Alle Interessenten, die bisher nicht zum Zuge kamen, können ohne Beschränkungen den offiziellen Store von PlayStation aufrufen, die Hardware in den virtuellen Warenkorb packen und den Kauf abschließen.

Auch Bundle und Ladestation vorbestellbar

Es scheint, dass es beim Versand zu keinen größeren Verzögerungen kommt. Denn auch die jenseits des Einladungssystems bestellten Exemplare von PlayStation VR2 werden voraussichtlich vom 22. bis 28. Februar 2023 ausgeliefert.

Bestellt werden kann nicht nur das Virtual Reality-Headset ansich. Ebenfalls dürfen ein Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“ sowie die Ladestation für die neuartigen Sense-Controller in den Warenkorb gepackt werden.

Folgende PSVR2-Produkte sind bestellbar:

Die Öffnung des Bestellsystems erweckt den Eindruck, dass entweder mehr Exemplare als erwartet für den Launch produziert werden können oder die Nachfrage unterhalb dessen liegt, was Sony im Vorfeld kalkuliert hatte. Auch ist es möglich, dass mit dem Einladungssystem recht komfortabel alle Spieler zum Zug kommen sollten, die aufgrund der Scalper Bedenken hatten.

Fest steht zumindest: PlayStation VR2 wird am 22. Februar 2023 auf den Markt gebracht und das in die Jahre gekommene PS4-Headset PlayStation VR ablösen.

Die an die Fähigkeiten der PS5 angepasste Hardware ist mit 4K-Displays und einer Augenerkennung bestückt, die besondere Interaktionen in der Spielwelt zulässt und mithilfe von Foveated Rendering bei unterstützen Spielen nur die Bereiche in einer hohen Qualität darstellen lässt, auf die Spieler blicken. Das konzentriert die Ressourcen auf das Wesentliche und kann zu einem insgesamt besseren Ergebnis führen.

Auch zahlreiche Spiele wurden in den vergangenen Wochen und Monaten für PlayStation VR2 angekündigt, von denen sich einige bereits im PlayStation Store vorbestellen lassen. Weitere Titel, die auf dem ersten PSVR-Modell verfügbar sind, bekommen zum Teil ein Upgrade. Doch auch ein kompletter Neukauf ist mitunter notwendig.

