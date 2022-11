PlayStation VR2: Kostenlose Upgrades für einige PSVR-Spiele

PlayStation VR2 bietet keine grundsätzliche Abwärtskompatibilität zu Spielen des ersten PSVR-Modells, was aufgrund der neuen Features und Controller offenbar technisch bedingt ist. Das heißt, die Entwickler müssen die Spiele zunächst für die neue VR-Generation fit machen, was zumindest bei den erfolgreicheren Virtual Reality-Titeln in der Regel passieren dürfte.

Dass derartige Upgrades nicht kostenpflichtig sein müssen, verdeutlicht die jüngste Vorstellung von elf Spielen, die im kommenden Jahr für PlayStation VR2 erscheinen werden. Dazu gehören Titel, die bereits auf dem Vorgängermodell PlayStation VR gespielt werden können.

Erste Upgrades bestätigt

So können sich Besitzer von „Pistol Wrap VR“ und „Zenith: The Last City“ darauf einstellen, dass sie dieses Games auf PSVR2 ohne Zusatzkosten weiterspielen können.

Im Fall von „Pistol Wrap VR“ heißt es auf dem offiziellen: „Dank der fortschrittlichen Headset- und Controller-Funktionen erleben Spieler mit PSVR2 von Sony in Pistol Whip eine neue fesselnde VR-Spielerfahrung. Die PlayStation VR2-Version wird ein kostenloses Upgrade für Besitzer der ursprünglichen PSVR-Version sein.“

Gleiches gilt für „Zenith: The Last City“, zu dem es heißt: „Die PlayStation VR2-Version wird ein kostenloser Download für Spieler sein, die das Spiel bereits in der ursprünglichen PSVR-Version besitzen.“

Im Fall von „After the Fall“ scheinen zumindest die nach dem Launch veröffentlichten Zusatzinhalte ohne Zusatzkosten mit in den erneuten Launch einzufließen: „Seit der Erstveröffentlichung im Dezember 2021 hat unser Team die Welt von After the Fall weiter ausgebaut und den Inhalt seither mehr als verdoppelt. Es wird dich freuen zu hören, dass all diese blutigen Koop-Inhalte für jeden, der das Spiel auf PSVR2 kauft, kostenlos enthalten sind“, heißt es dazu.

Welche weiteren Spiele kostenpflichtige oder kostenlose Upgrades erhalten werden, erfahren wir voraussichtlich in den kommenden Monaten bis zum Launch und darüber hinaus. Erscheinen wird die neue Hardware von Sony am 22. Februar 2023 zum Preis von rund 600 Euro. Vorbestellungen werden zunächst nur über PlayStation Direct angenommen.

