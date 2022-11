PlayStation VR2: Termin und Preis offiziell angekündigt

Sony hat am Nachmittag den Veröffentlichungstermin und den Preis des Virtual Reality-Headsets PlayStation VR2 enthüllt. Demnach wird die neue Hardware am 22. Februar 2023 auf den Markt gebracht. Der Preis liegt bei 599,99 Euro.

Angeboten wird PlayStation VR2 zunächst in zwei Editions, darunter ein Standardpaket und ein Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“. Das Standardpaket umfasst neben dem Virtual-Reality-Headset den PS VR2 Sense-Controller und Stereo-Kopfhörer. Das Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“ kostet 50 Euro mehr und bringt zusätzlich zu den Inhalten des Standardpaketes einen PlayStation Store-Gutscheincode für das Spiel mit sich.

Verkauf zunächst über PlayStation Direct

Ebenfalls kann eine Ladestation für die Sense-Controller gekauft werden. Sie schlägt mit 49,99 Euro zu Buche. Spieler können den PS VR2 Sense-Controller damit aufladen, ohne ihn an eine PS5-Konsole anschließen zu müssen.

Während der Einführungsphase kann PlayStation VR2 in Deutschland und in vielen anderen Ländern lediglich über PlayStation Direct bezogen werden. Vorbestellungen beginnen am 15. November und Spieler können sich ab heute für Vorbestellungen registrieren. Die Bestellungen sollen während der gesamten Woche nach der Veröffentlichung versandt werden.

PlayStation VR2 kommt verglichen mit dem Vorgänger mit allerhand Verbesserungen daher. Dazu gehören das Headset-Feedback, Eye Tracking, 3D-Audio, die adaptiven Trigger und das haptische Feedback der PSVR2 Sense-Controller. Die neue Hardware bietet ein Headset-basiertes Controller-Tracking und Auflösungen im 4000 x 2040 HDR-Videoformat (2000 x 2040 pro Auge).

„Wir haben das PS VR2-Headset mit Blick auf Komfort entwickelt, in einem etwas schlankeren und leichteren Design im Vergleich zu unserem vorherigen Headset. Wir haben auch eine integrierte Belüftung für zusätzlichen Luftstrom und ein Linseneinstellrad für ein individuelleres Gefühl eingebaut. Wir hoffen, dass den Spielern dieses neue Design gefallen wird“, so Sony auf dem PlayStation Blog.

Auf dem PlayStation Blog sind ebenfalls die wichtigsten technischen Details zu PlayStation VR2 aufgelistet, darunter eine Auflistung der Tasten des Sense-Controllers.

Was meint ihr zum Preis? Ist es ein Betrag, den ihr erwartet hattet?

