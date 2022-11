PlayStation VR2: Zwei weitere Spiele für das PS5-Headet angekündigt

Die Anzahl der mit PlayStation VR2 kompatiblen Spiele hat sich erhöht. Thirdverse sorgte für die Bestätigung zweier Projekte. Videos zeigen, was auf künftige PSVR2-Besitzer zukommt.

In drei Monaten kommt das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 auf den Markt. Während ab heute nach einer Vorregistrierung über PlayStation Direct erste Vorbestellungen angenommen werden, wurden zwei weitere Games in das Portfolio der PSVR2-Spiele aufgenommen.

Reality-Ego-Shooter „X8“

So wird der japanische Entwickler Thirdverse den Virtual-Reality-Ego-Shooter „X8“ neben den bereits angekündigten Veröffentlichungen für PC (Steam) und Quest (Oculus Store) auch für PlayStation VR2 auf den Markt bringen. Entwickelt wird das Spiel vom Studio des Unternehmens in San Francisco.

In „X8“ verkörpern die Spieler eine Vielzahl unterschiedlicher Helden, die mit interaktiven Fähigkeiten und einzigartigen Waffen neben- und gegeneinander kämpfen. Jeder Held kann auf drei Fähigkeiten zugreifen: Instant, Basic und Ultimate. Und jeder Charakter verfügt über heldenspezifische Gegenstände, die situationsbedingte Vorteile bieten.

Hinzu kommt ein umfangreiches Arsenal an Waffen, Rüstungen und Gegenständen, die jedem Charakter individuell zur Verfügung stehen. Spieler können außerdem Dutzende von Fähigkeiten erwerben und die Ausrüstung jedes Helden vor Beginn jeder Kampfrunde individuell anpassen. Mit dem während der Runden verdienten Geld gilt es, weitere Ausrüstung zu erwerben.

In „X8“ werden die Spieler in zwei Teams aufgeteilt (bis zu fünf gegen fünf) und spielen bis zu 16 Runden, in denen die Angreifer eine Sprengvorrichtung namens „The Extrapolator“ platzieren. Die Verteidiger versuchen, den Einsatz zu stören oder den Extrapolator zu entschärfen. Das Spielprinzip klingt somit recht vertraut. Nachfolgend steht ein Trailer zu „X8“ zur Ansicht bereit.

Fighting Game „Altair Breaker“

Thirdverse wird für PlayStation VR2 ebenfalls das Virtual-Reality-Schwertkampfspiel „Altair Striker“ veröffentlichen. Der Titel wurde erstmals am 18. August 2022 für PC über Steam sowie Quest und Rift über den Oculus Store veröffentlicht. Die PSVR2-Version wird alle Inhalte bis zum großen Update „Event Horizon“ enthalten.

In „Altair Striker“ treten die Spieler gegen die Armee der LAWS an, die auf der Insel Vastus herumstreift. Dabei nutzen sie die Vorteile der Umgebung, indem sie klettern und gleiten, um es mit den Feinden aufzunehmen. Der Hersteller verspricht eine breite Palette von Angriffen, die „nur in der virtuellen Realität möglich sind“. Dazu gehören Schockwellen und der Surge-Modus.

Die vereinfachte und intuitive Benutzeroberfläche von „Altair Breaker“ soll während des Gameplays das Gefühl der virtuellen Realität verstärken. Ein Tablet gilt als die wichtigste Anlaufstelle, um die Ausrüstung zu wechseln oder den Status des Charakters zu überprüfen. Einblicke in den Titel liefert der folgende Trailer:

PlayStation VR2 wird am 22. Februar 2023 auf den Markt gebracht. Der Preis liegt bei 599,99 Euro. Damit ist das Headset teurer als eine PS5, die für die Nutzung von PSVR2 zwingend benötigt wird.

