PlayStation VR2: Zwei weitere Spiele für den Launch angekündigt

PSVR-Spiele sind zwar nicht von Haus aus mit dem im Februar 2023 erscheinenden Headset-Nachfolger PlayStation VR2 kompatibel, was den neuen Features der Hardware anzulasten ist. Doch verdeutlichen die Ankündigungen der vergangenen Wochen, dass Spiele, die ursprünglich für PlayStation VR veröffentlicht wurden, durchaus für PSVR2 angepasst werden.

Bei den neusten Spielen, die für das kommende Virtual Reality-Headset angekündigt wurden, handelt es sich um „Moss“ und um das Sequel „Moss: Book 2“. Sie werden am 22. Februar 2023 für PSVR2 auf den Markt gebracht und gehören somit zu den Launch-Spielen der PS5-Peripherie.

Zahl der Launch-Spiele wächst

Zusammen mit den heutigen Ankündigungen sieht es danach aus, dass die Zahl der Launch-Spiele für Sonys PlayStation VR2 durchaus beachtlich ist. Als weitere Beispiele können „Horizon Call of the Mountain“, „Star Wars: Geschichten vom Rand der Galaxis“, „Hello Neighbor: Search and Rescue“ und „The Dark Pictures: Switchback VR“ genannt werden, die zusammen mit weiteren bestätigten PSVR-Spielen vorbestellt werden können.

Vorbestellbar ist ebenfalls das PSVR2-Bundle bestehend aus „Moss“ und „Moss: Book 2“, das im PlayStation Store

PlayStation VR2 hingegen kostet 599,99 Euro und fällt damit teurer aus als von vielen Spielern erwartet. Für 50 Euro mehr können Spieler ein Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“ erwerben.

Die erste Vorbestellwelle lief über Einladungen. Interessenten mussten sich im PlayStation Direct-Store von Sony registrieren, bekamen mit etwas Glück eine Einladung und konnten den Kauf über einen persönlichen Link abschließen, ohne dass sie Gefahr liefen, dass ihnen Scalper zuvorkamen. Dennoch landeten viele vorbestellte Exemplare bei eBay und Co und wurden dort zum Teil für mehr als 1.000 Euro gelistet.

PlayStation VR2 kann mit allerlei technischen Features beeindrucken. Dazu gehören zwei OLED-Displays mit je 2.000 x 2.040 Pixeln und HDR-Qualitäten sowie eine intelligente Blickerfassung, die für Interaktionen in Videospielen sorgen kann und dank Foveated Rendering bei unterstützten Spielen nur die Bereiche scharf darstellt, auf die Spieler blicken. Das schont die Ressourcen und kann zu einem insgesamt besseren Ergebnis führen.

Hinzu kommen das Headset-Feadback, die integrierten Kameras samt Durchlassansicht und die neuartigen Sense-Controller mit Berührungserkennung.

