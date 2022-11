PlayStation VR2: Vorbestellungen bei PlayStation Direct gestartet

Nachdem Sony vor zwei Wochen den Veröffentlichungstermin und den Preis von PlayStation VR2 offiziell angekündigt hatte, startete heute über PlayStation Direct die Vorbestellphase.

In den vergangenen zwei Wochen konnten sich die interessierten Kunden im offiziellen Shop von Sonyund bekamen, sofern sie ausgewählt wurden, eine Mail mit einem persönlichen Link zugeschickt.

Nach einem Klick auf den Link landen die Spieler direkt auf der Produktseite von PlayStation VR2 und können bis zum Ausverkauf zwischen dem Standardmodell und dem Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“ wählen. Dabei werden 599,99 bzw. 649,99 Euro fällig.

Die Auslieferung von PlayStation VR2 erfolgt in den Tagen nach dem Launch ab dem 22. Februar 2023.

So wird PSVR2 vorbestellt

Nachfolgend findet ihr die Bestelldetails, wie sie in der Einladungsmail hinterlegt sind:

Exklusive Event-Details Am Tag und zur Uhrzeit des Events klickst du deinen einmaligen „Auf Event zugreifen“-Link an. Melde dich mit der E-Mail-Adresse deiner PSN-ID an. Bestelle dein Exemplar von PS VR2 vor. Lehn dich entspannt zurück und warte, bis PS VR2 bei dir ankommt. Wichtige Dinge, an die du vor deinem Einkauf denken solltest: Für das Spielen mit PS VR2 ist eine PS5-Konsole erforderlich.

Halte deine Zahlungsmethode und Adressdaten bereit.

Diese URL gilt speziell für dich und ist nicht dazu gedacht, mit anderen geteilt zu werden.

Falls die URL von mehreren Geräten aufgerufen wird, könnte dich das Bestellsystem sperren.

PlayStation VR2 ist zwar deutlich teurer als das Vorgängermodell aus dem Jahr 2016, hat aber technisch betrachtet eine Menge mehr zu bieten. Als Beispiele können das Headset-Feedback, Eye Tracking, 3D-Audio, die adaptiven Trigger und das haptische Feedback der PSVR2 Sense-Controller genannt werden.

Obendrauf gibt es ein Headset-basiertes Controller-Tracking und Auflösungen im 4000 x 2040 HDR-Videoformat (2000 x 2040 pro Auge). Ebenfalls von Vorteil ist die Tatsache, dass PlayStation VR2 im Gegensatz zum Vorgänger nur noch mit einem einzigen Kabel an die PS5 angestöpselt wird.

Während sich der Vorverkauf vorerst auf PlayStation Direct beschränkt, sind zu einem späteren Zeitpunkt weitere Händler wie Amazon und Co an der Reihe. Erscheinen wird das neue Virtual Reality-Headset am 22. Februar 2023.

An alle eingeladenen Spieler: Für welches Paket habt ihr euch entschieden? Für PSVR2 mit oder ohne „Horizon Call of the Mountain“?

