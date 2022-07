PlayStation VR2: Durchlassansicht und Übertragungsoption vorgestellt – Termin folgt

Sony hat weitere Details zu PlayStation VR2 veröffentlicht. In den Mittelpunkt der heutigen Präsentation rücken „einige der Funktionen für die Benutzererfahrung“.

Dazu gehört die Durchlassansicht von PlayStation VR2, die euch dabei behilflich ist, die Umgebung zu sehen, während ihr PSVR2 auf dem Kopf habt. Dank dieses Features müsst ihr das Headset nicht absetzen, um euch im Raum zu orientieren und seht auch, wo sich beispielsweise die Sense-Controller befinden.

Um die Umgebung auf den Displays von PlayStation VR2 anzuzeigen, müssen Spieler entweder die Funktionstaste auf dem Headset betätigen oder die entsprechende Karte im Control Center verwenden. Die Karte gewährt außerdem einen schnellen Zugriff auf andere PSVR2-Einstellungen, darunter die Anpassung des Spielbereichs.

Neue Übertragungsfunktion

Dank einer neuen Übertragungsfunktion sind Spieler bei der Nutzung von PSVR2 in der Lage, sich während des Spielens selbst zu filmen, indem sie eine HD-Kamera verwenden und auf sich richten.

„Das ist eine großartige Möglichkeit, eure Bewegungen und Reaktionen während eines Bosskampfes zu zeigen und gleichzeitig das Erlebte mit euren Mitspielern zu teilen“, so Sony in der heutigen Ankündigung.

Spielbereich kann festgelegt werden

Mit PlayStation VR2 können sich Spieler relativ frei im Raum bewegen. Um möglichen Hürden aus dem Weg zu gehen, ist es mit dem Headset möglich, den Spielbereich festzulegen. Mit den integrierten Kameras wird der Raum gescannt, während die Sense-Controller dabei behilflich sind, den Spielbereich zu bearbeiten.

Kommt ihr während eurer Spielsession zu nah an die von euch festgelegte Grenze heran, warnt euch das System, sodass ihr nicht ungebremst gegen eine Wand und dergleichen rennt.

„Ihr könnt eure Einstellungen jederzeit ändern, während PSVR2 verbunden ist“, so Sony. „Sobald ihr euren Spielbereich festgelegt habt, werden die Einstellungen gespeichert – es sei denn, ihr wechselt in einen anderen Spielbereich.“

VR- und Kinomodi

PlayStation VR bietet zwei Modi, darunter der VR-Modus und der Kinomodus. Im VR-Modus genießen Spieler eine 360-Grad-Ansicht, wie sie bei Virtual Reality-Erfahrungen üblich sind. Die Inhalte werden im HDR-Videoformat mit einer Auflösung von 4000 x 2040 (2000 x 2040 pro Auge) übertragen.

Im Kinomodus werden sämtliche Inhalte, darunter die Benutzeroberfläche der PS5 im Nicht-VR-Modus auf einer großen virtuellen Kinoleinwand angezeigt, wobei sich die Auflösung auf 1920 x 1080 und 24/60 Hz sowie 120 Hz beschränkt.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2:

Veröffentlichungstermin folgt demnächst

„Entwickler von PS VR2-Spielen werden in einer neuen Systemsoftware, die in Kürze als Teil der laufenden Entwicklung veröffentlicht wird, Zugriff auf die neueste Benutzererfahrung für PSVR2 erhalten“, so Sony weiter. Das klingt nicht danach, dass die Konsumenten zeitnah in den Genuss von PlayStation VR2 kommen werden.

Allerdings stehen laut Sony in absehbarer Zeit viele „spannende Dinge“ an und man könne es kaum erwarten, mehr Details über das Virtual Reality-Headset zu verraten. „Demnächst“ gebe es weitere Neuigkeiten, einschließlich des Veröffentlichungsdatums und zusätzlicher Spiele.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren