Resident Evil 4 Remake: Launch-Trailer zelebriert den Release der Neuauflage

Nach „Dead Space“ im Januar kehrt am heutigen Freitag ein weiterer Klassiker des Survival-Horror-Genres auf die aktuellen Plattformen zurück.

Die Rede ist von „Resident Evil 4“ aus dem Jahr 2005, das im Zuge des Remakes sowohl technische als auch spielerische Verbesserungen spendiert bekam. Um den Release der Neuauflage zu zelebrieren, stellte Capcom passend zum heutigen Release den offiziellen Launch-Trailer zum Remake von „Resident Evil 4“ bereit.

Fans des Originals dürfen sich im Zuge des Launch-Trailers auf ein Wiedersehen mit verschiedenen alten Bekannten freuen – darunter dem Protagonisten Leon S. Kennedy, der Präsidenten-Tocher Ashley oder dem maskierten Widersacher, der mit einer Kettensäge Jagd auf euch macht.

Ein Klassiker feiert sein Comeback

Wie es bereits bei den Remakes zu „Resident Evil 2“ und „Resident Evil 3“ der Fall war, handelt es sich auch beim Remake von „Resident Evil 4“ um mehr als nur eine technisch aufpolierte 1:1-Umsetzung des Horror-Klassikers. Im spielerischen Bereich wurde vor allem das Kampfsystem überarbeitet, wodurch im Remake nicht nur schnellere Drehungen möglich sind. Zudem kann Leon S. Kennedy zur Seite ausweichen, was in den Auseinandersetzungen für mehr Dynamik sorgen soll.

Eine weitere Änderung betrifft die Abschnitte, in denen ihr Ashley eskortiert. Im Gegensatz zum originalen „Resident Evil 4“ besitzt Ashley keine Lebensleiste mehr. Stattdessen wird sie in einen „angeschlagenen Zustand“ versetzt, wenn sie zu viele Treffer einstecken muss. Um zu verhindern, dass Ashley in diesen Momenten das Zeitliche segnet und der „Game Over“-Bildschirm wartet, solltet ihr der Präsidenten-Tochter umgehend zur Hilfe eilen.

Weitere Details zu den spielerischen Neuerungen und Stärken des „Resident Evil 4 Remakes“ findet ihr in unserem ausführlichen Review. Hier verraten wir euch auch, warum ihr euch das neueste Remake aus dem Hause Capcom keinesfalls entgehen lassen solltet.

Weitere Meldungen zum Resident Evil 4 Remake:

Das Remake zu „Resident Evil 4“ ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Wie Capcom pünktlich zum Release der Neuauflage bekannt gab, wird der Mercenaries-Modus am 7. April 2023 in Form eines kostenlosen DLCs nachgereicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Resident Evil 4 Remake.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren