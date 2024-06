Kunitsu-Gami Path of the Goddess: Termin, neues Gameplay und mehr zum Capcom-Abenteuer

Kunitsu-Gami Path of the Goddess:

Das Action-Strategiespiel "Kunitsu-Gami: Path of the Goddess" hat einen offiziellen Erscheinungstermin, neues Gameplay und weitere Details erhalten. Allzu lange wird man auf das Capcom-Abenteuer nicht mehr warten müssen.

Seit einiger Zeit arbeitet Capcom an dem Action-Strategiespiel „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“. Inzwischen haben die Verantwortlichen einen offiziellen Erscheinungstermin bekanntgegeben sowie verschiedene Videos bereitgestellt.

Demnach wird „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ bereits am 19. Juli 2024 zum Preis von 49,99 Euro für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam und Microsoft Store) erscheinen. Zudem wird das Abenteuer im Xbox Game Pass zur Verfügung stehen.

Als Vorbesteller wird man einige exklusive Gegenstände erhalten. Wie Capcom mitteilt, bekommt man zwei Ausrüstungsgegenstände für den Hauptcharakter (Mazo-Talisman: Wanderkorb, Mazo-Talisman: Astralprojektion) sowie ein digitales Artbook spendiert.

Rettet den Berg, rettet die Welt

In „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ werdet ihr zu Soh und trefft strategische Entscheidungen. Mit euren Schwerttänzen werdet ihr im Kampf gegen die Horden der Verdammten antreten. Darüber hinaus werdet ihr die Dorfbewohner retten und und mit der Maid Yoshiro zusammenarbeiten.

Am Tag werdet ihr in „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ das Dorf erkunden und die Verunreinigung reinigen. Den geretteten Dorfbewohnern teilt ihr daraufhin Rollen und Positionen zu, damit sie euch in der Nacht im Kampf unterstützen. Denn an eurer Seite werden sie Yoshiro verteidigen, sobald die Verdammten angreifen.

Im Weiteren werdet ihr diesen Tag- und Nachtzyklus wiederholen, bis ihr den Berg von der Entweihung befreit habt. Schließlich wird dann der Frieden ins Land zurückkehren.

Damit wir bereits einen weiteren Eindruck von „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ erhalten, haben die Verantwortlichen auch zwei neue Videos veröffentlicht. Einerseits erhalten wir neues Gameplay, das uns den Geisterzustand von Soh vorstellt. In diesem kann er selbst nicht kämpfen, jedoch wird er den Bewohnern weiterhin Befehle geben können. Andererseits bekommen wir einen Ausblick auf eine kommende Behind-the-Scenes-Videoreihe geboten, die uns die Entwicklung näherbringen soll.

Sobald Capcom weitere Informationen zu „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ verrät, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin könnt ihr euch die neuen Videos in aller Ruhe anschauen:

