Kunitsu-Gami Path of the Goddess: Erste Details und die versorgten Plattformen bestätigt

Kunitsu-Gami Path of the Goddess:

Auf dem Xbox Games-Showcase am Sonntag kündigte Capcom mit "Kunitsu-Gami: Path of the Goddess" eine neue Marke an. Ergänzend zur offiziellen Ankündigung stehen ab sofort auch offizielle Informationen zur Handlung und den versorgen Plattformen zur Verfügung.

"Kunitsu-Gami: Path of the Goddess" erscheint 2024.

Zu den größten Überraschungen der vergangenen Tage gehörte Capcoms „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“, das auf dem Xbox Games-Showcase am Sonntag mit einem ersten Trailer angekündigt wurde.

Nachdem zunächst noch unklar war, für welche Plattformen der vielversprechende Action-Titel erscheinen wird, sorgte Capcom diesbezüglich nun für Klarheit. Wie der japanische Publisher bestätigte, dürfen sich Spielerinnen und Spieler auf dem PC (via Steam), der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S auf „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ freuen.

Ergänzend zu dieser Bekanntgabe nannte Capcom weitere Details zum Action-Titel und gab bekannt, dass „Kunitsu-Gami“ auf Basis der RE-Engine entsteht. Versprochen wird ein „spannendes Gameplay, das taktische und strategische Elemente in sich vereint“.

Ein Zusammenstoß zwischen Menschen und Geistern

Weiter heißt es in der offiziellen Beschreibung, dass sich die Geschichte von „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ um einen Konflikt zwischen der Welt der Menschen und dem Reich der Geister dreht. Während die Menschen versuchen, im Rahmen eines mystischen Rituals einen heiligen Berg zu reinigen, sehen sie sich einem Angriff durch die Seethe genannten Geister ausgesetzt.

Um das Land zu reinigen und die Seethe einzuschließen, muss die Geisterstein-Jungfrau und Protagonistin des Action-Titels ein Reinigungsritual durchführen und sieht sich dabei mit dem Widerstand seitens der Seethe konfrontiert. „Eine neue Geschichte der Kami erwartet uns.. Dieser heilige Berg wurde durch die Menschen, die auf ihm leben, entweiht“, wird zur Geschichte des Action-Titels ausgeführt.

„Ihre Verunreinigung breitet sich wie eine physische Plage über das Land aus und ruft abscheuliche Kreaturen namens die Seethe hervor. Die Geisterstein-Jungfrau ist bereit, ein Reinigungsritual durchzuführen, aber sie benötigt einen Führer, um ihren Weg zu klären…“

Related Posts

„Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ erscheint nach dem aktuellen Stand der Dinge im Laufe des nächsten Jahres für den PC und die aktuellen Konsolen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren