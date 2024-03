Kunitsu-Gami : Action trifft auf Strategie – Trailer enthüllt das Gameplay

Zu den Titeln, die uns im Rahmen der aktuellen "Xbox Partner Preview"-Ausgabe präsentiert wurden, gehörte unter anderem Capcoms "Kunitsu-Gami: Path of the Goddess". Der neue Trailer ermöglicht uns einen ersten Blick auf den Echtzeit-Strategie-Action-Mix.

Am heutigen Mittwoch Abend fand die aktuelle Ausgabe von Microsofts „Xbox Partner Preview“-Format statt. Dieses wurde von diversen Drittherstellern genutzt, um uns kommende Projekte vorzustellen.

Mit von der Partie war unter anderem Capcom. Der japanische Publisher ermöglichte uns einen ersten Blick auf das Gameplay des im vergangenen Jahr angekündigten „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“. So stellte Capcom einen Trailer zur Verfügung, der uns einen Eindruck von dem vermittelt, was der Titel spielerisch zu bieten hat.

Offiziellen Angaben zufolge kombiniert „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ die Action der „tanzenden Schwerter“ mit strategischen Elementen. Die Geschichte beginnt, als eine finstere Macht den legendären Berg Mt. Kafuku verunreinigt und die zwölf mystischen Masken mitsamt ihren Kräften stiehlt.

Wir übernehmen die Kontrolle über den Protagonisten Soh. Der unfreiwillige Held schließt sich mit Yoshiro, einer Jungfrau mit göttlichen Kräften, zusammen. Anschließend bereist das ungleiche Duo das Land, um die Dörfer von der besagten Verunreinigung zu befreien und den Bewohnern ihren Frieden zurückzubringen.

Ein Mix aus Action und Echtzeit-Strategie

Das Gameplay von „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ an sich setzt sich aus klassischer Action und den Elementen der Echtzeit-Strategie zusammen. Grob lässt sich der Spielablauf in zwei Bereiche unterteilen. Tagsüber reinigt ihr die Dörfer von ihre Verunreinigung. Zudem wählt ihr die Bewohner beziehungsweise ihre mit magischen Fähigkeiten verbundenen Masken aus, auf ihr beim Kampf gegen die Mächte des Bösen zurückgreift.

„Mit Einbruch der Nacht entsteht eine einzigartige Mischung aus intensiver Action und Echtzeit-Strategie. Schütze die Jungfrau vor der bevorstehenden Bedrohung durch die Seethe, indem du deine rekrutierten Dorfbewohner befehligst und gleichzeitig im Kampf gegen die Seethe mit Sohs einzigartigen, tänzerischen Schwertangriffen kämpfst“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Bei den Seethe handelt es sich um durchtriebene Widersacher, die unterschiedliche dämonische Gestalten und Formen mit verschiedenen Angriffen und Fähigkeiten annehmen. Jeder Feind ist laut Capcom von verschiedenen japanischen Yokai inspiriert. Ein Sammelbegriff für allerlei Geister, Gestaltwandler, Dämonen, Monstern und historische Volkssagen.

Erste Eindrücke aus dem Spielgeschehen von „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ liefert euch der heute veröffentlichte Gameplay-Trailer. Wer auf der Suche nach weiteren Details zum Setting und der Geschichte des ungewöhnlichen Titels ist, wird hier fündig.

„Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ erscheint 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren