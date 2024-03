Metacritic: Capcom ist bester Publisher 2023 – Sony rutscht ab

Die Verantwortlichen von Capcom haben Grund zu Jubeln: Metacritic hat den japanischen Publisher zum besten Publisher des Jahres 2023 gekürt!

In der Tat lieferte Capcom im letzten Jahr so richtig ab. Zuerst kam das „Resident Evil 4“-Remake heraus, das es auf einen Metascore von 93 Punkten schaffte. Im Sommer folgte dann „Street Fighter 6“, welches mit 92 Punkten einen ebenso herausragenden Wert erreichte. Des Weiteren erschien „Ghost Trick: Phantom Detective“ für die modernen Plattformen – und kam ebenfalls gut an.

Die Statistik

Rank im vorherigen Jahr: 6 von 45

6 von 45 Durchschnittlicher Metascore: 84,5

84,5 25 Produkte (11 Spiele): 84 Prozent gut, 16 Prozent gemischt, 0 Prozent negativ

84 Prozent gut, 16 Prozent gemischt, 0 Prozent negativ Großartige Spiele: 3 Stück

3 Stück Bestes Spiel 2023: Resident Evil 4

Aber selbst der bestbewertete Publisher brachte 2023 einen Flop auf den Markt. Gemeint ist der Multiplayer-Shooter „Exoprimal“. Hier reichte es nur für 67 Punkte. Noch viel schlechter ist allerdings der User-Score ausgefallen. Nur 4,1 von 10 Punkten haben die Spieler durchschnittlich vergeben.

Bei der sonst so hohen Qualität von Capcom kann man darüber sicherlich hinwegsehen. Nachfolgend die weiteren Platzierungen des Publisher-Rankings:

Raw Fury Chorus Worldwide DANGEN Entertainment Annapurna Interactive Nintendo Aksys Games Bethesda Softworks Sega Thunderful

Sony von Platz 1 auf Platz 13 abgestürzt

„Wo verdammt ist Sony?“, fragt ihr euch jetzt bestimmt. Tatsächlich ist der PlayStation-Hersteller auf Platz 13 abgerutscht. Im Jahr 2022 war Sony noch dank Titeln wie auf dem ersten Platz! Demnach ist Sony ganz schön abgestürzt.

2023 brachte Sony PlayStation jedoch nur einen Exklusivtitel auf den Markt: „Marvel’s Spider-Man 2“, das im Durchschnitt ganze 90 Punkte erhielt. Abgesehen davon sind nur PC-Portierungen herausgekommen.

Immerhin liegt Sony zwei Plätze vor Microsoft. Das beste Spiel der Redmonder war „Age of Empire II: Definitive Edition“, dessen Xbox One-Version auf 86 Punkte kam. Im Jahr davor belegte MS übrigens gar keinen Platz, weil sie nur vier gewertete Titel herausbrachten. Damit haben sie sich für die Rangliste gar nicht erst qualifiziert.

Weitere relevante Platzierungen

Wo sind andere große Publisher gelandet? Electronic Arts reiht sich direkt hinter Microsoft auf Platz 16 ein. „Final Fantasy XVI“-Hersteller Square Enix liegt auf Platz 19. Ubisoft sehen wir auf dem 23. Platz, Take-Two Interactive auf dem 25. Platz, Bandai Namco auf dem 27. Platz. Noch weiter hinten liegt THQ Nordic, die auf dem 33. Platz gelandet sind.

Die Platzierungen des letzten Jahres findet ihr im verlinkten Artikel:

Die vollständige Liste mit allen 45 Platzierungen und weiteren Anmerkungen findet ihr auf Metacritic.

