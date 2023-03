Metacritic 2022: Sony im Publisher-Ranking auf dem ersten Platz

Sony brachte im vergangenen Jahre eine Reihe hochkarätiger Titel auf den Markt, darunter „God of War Ragnarök“ (Metascore 94), das Remake von „The Last of Us Part 1“ (Metascore 88), „Horizon Forbidden West“ (Metascore 88) und „Gran Turismo“ (Metascore 87) sowie „God of War“ (Metascore 93) und „Spider-Man“ (Metascore 87) für den PC.

Damit konnte sich das Unternehmen an die Spitze des jährlich erscheinenden Publisher-Rankings von Metacritic setzen, vor Paradox Interactive und Activision Blizzard.

Die Rangliste der Publisher wurde anhand eines Punktesystems erstellt, das auf Basis von vier Faktoren berechnet wurde. Das meiste Gewicht wurde dem durchschnittlichen Metascore der von den Publishern veröffentlichten Spiele zugewiesen.

Auch der Prozentsatz der bewerteten Titel mit guten Kritiken (75 oder höher), der Prozentsatz der bewerteten Produkte mit schlechten Kritiken (49 oder niedriger) und die Anzahl der veröffentlichten „großartigen“ Spiele (90 oder höher) wurden berücksichtigt. Der reine Durchschnitts-Metascore war demnach nicht ausschlaggebend.

Activision, Take-Two und Capcom in den Top 10

Heraus kam eine 45 Plätze umfassende Übersicht, die in der vollständigen Version auf der Webseite von Metacritic angeschaut werden kann. Nachfolgend seht ihr die ersten zehn Platzierungen, aus denen beispielsweise Nintendo herausfiel. Der Switch-Hersteller landete auf dem zwölften Platz.

Sony Interactive Entertainment Paradox Interactive Activision Blizzard Focus Entertainment Take-Two Capcom Sega Annapurna Interactive Humble Games Devolver Digital

Electronic Arts musste sich mit dem 17. Platz zufriedengeben, Bandai Namco landete auf Rang 24 und für Ubisoft blieb lediglich Position 38.

Falls ihr das eine oder andere Unternehmen vermisst: Nur Publisher, die im Jahr 2022 mindestens fünf bewertete, eigenständige Titel herausbrachten, waren teilnahmeberechtigt. Die weiteren Bedingungen sind auf der verlinkten Metacritic-Webseite unterhalb der Übersicht aufgeführt.

Welche Spiele von Sony haben euch im vergangenen Jahr besonders gut gefallen und auf welche Blockbuster der Japaner freut ihr euch in diesem Jahr? „Spider-Man 2“ dürfte bei vielen PlayStation-Spielern beispielsweise hoch im Kurs stehen. Erst kürzlich gab es neue Angaben zum Release-Zeitraum.

