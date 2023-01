Metacritic: Die 10 besten PlayStation-Spiele 2022

Welche Spiele haben im vergangenen Jahr die höchsten Bewertungen erhalten? Das PlayStation Best Of von Metacritic verrät es euch.

Kein Spiel schnitt so gut ab wie "Elden Ring".

Auf MetaCritic sind vier Best Ofs für das Jahr 2022 verfügbar. Hier wurden separat die 40 besten PlayStation-, Xbox-, PC-, und Switch-Spiele aufgelistet. Dieser Artikel widmet sich speziell den zehn bestbewerteten Games für die PS5 und PS4.

10. Destiny 2: The Witch Queen

Metascore: 87 Punkte

User-Score: 8,0 Punkte

9. Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Metascore: 87 Punkte

User-Score: 8,7 Punkte

8. Gran Turismo 7

Metascore: 87 Punkte

User-Score: 2,1 Punkte

7. Horizon Forbidden West

Metascore: 88 Punkte

User-Score: 8,0 Punkte

6. The Last of Us Part I

Metascore: 88 Punkte

User-Score: 6,3 Punkte

5. The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Metascore: 89 Punkte

User-Score: 8,1 Punkte

4. Persona 5 Royale

Metascore: 91 Punkte

User-Score: 7,4 Punkte

3. God of War Ragnarök

Metascore: 94 Punkte

User-Score: 7,9 Punkte

#1 PlayStation Exclusive des Jahres

2. The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

Metascore: 94 Punkte

User-Score: 7,7 Punkte

1. Elden Ring

Metascore: 96 Punkte

User-Score: 7,7 Punkte

#1 PlayStation-Spiel des Jahres

Und insgesamt das beste Spiel des Jahres.

Erfolgreiches Jahr für Indies

Ebenfalls erfolgreich im Jahr 2022 waren mehrere Indie-Produktionen. Die höchste Platzierung (#11) erreichte dabei mit 87 Punkten das Kartendeck-Spiel „Inscryption“. Direkt dahinter folgt „Cult of the Lamb“, das auf 86 Punkte kommt. Auch das Katzenabenteuer „Stray“ (83 Punkte) wusste zu überzeugen und belegt in der Auflistung den 22. Platz. Und dann haben wir noch auf Platz 36 den Kung-Fu-Prügler „Sifu“ (81 Punkte).

In finanzieller Hinsicht war wohl „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ eines der erfolgreichsten Spiele im vergangenen Jahr. Im Best Of belegt das Klötzchen-Abenteuer dank 82 Punkten den 29. Platz. Einen Platz davor konnte sich „A Plague Tale: Requiem“ einreihen, das nach rund zwei Wochen auf eine Million Spieler kam.

Welche Spiele am schlechtesten abgeschnitten haben, erfahrt ihr wiederum in diesem Artikel:

Ein Jahr zuvor war übrigens die „Endwalker“-Erweiterung für „Final Fantasy XIV“ das Spiel mit der höchsten Bewertung – dank 93 Punkten.

